García Harfuch niega vínculos de Miss Universo con crimen organizado, tras señalamientos a Raúl Rocha

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que exista algún indicio de presencia de dinero del crimen organizado en Miss Universo, luego de que la Fiscalía General de la República imputó a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, por presuntos delitos relacionados con huachicol y tráfico de armas.

Durante una conferencia de prensa sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el funcionario afirmó que no hay ninguna correlación entre el concurso Miss Universo y las investigaciones contra Rocha o la red de delincuencia organizada.

“La investigación derivó en 13 órdenes de aprehensión, como ya se informó en su momento. Una de ellas es de esta persona, que se hicieron en plena coordinación con la Fiscalía General de la República” — , señaló.

García Harfuch destacó que la investigación fue coordinada entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y todas las instituciones del Gabinete de Seguridad:

“Todos aportamos información”, dijo. —

