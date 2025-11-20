Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch se corona como la ganadora de Miss Universo 2025.

Miss México y Miss Tailandia fueron las últimas dos reinas de belleza, en disputarse el titulo.

La tabasqueña se abrió paso y quedó dentro del Top 3 del certamen internacional de belleza, en compañía de Miss Tailandia y Miss Venezuela.

BANGKOK, THAILAND - Miss Universe Mexico, Fatima Bosch, showcases her evening gown during the 74th Miss Universe Preliminary competition in Bangkok, Thailand. (Photo by Mohan Raj/Getty Images) / Mohan Raj Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Las tres corona de México en Miss Universo: ¿Fátima será la cuarta?

Fátima Bosch, deslumbra en la gran final de Miss Universo 2025

Esta noche se lleva a cabo la final del certamen de belleza Miss Universo 2025, en la que participa Fátima Bosch Fernández, representante de México.

La tabasqueña ha tenido una participación destacada y se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino, luego del altercado que tuvo con Nawat Itsaragrisil, organizador de Miss Universo en Tailandia, donde no se dejó intimidar por el funcionario.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: No tengo miedo de alzar la voz: Fátima Bosch tras ser llamada “tonta” por Nawat en Miss Universo Tailandia

Fátima Bosch entra al Top 5 en Miss Universo 2025

Fátima Bosch, se encuentra entre las cinco finalistas del Miss Universo 2025.

La mexicana fue elegida como Top 4, en el certamen internacional de belleza.

Miss México entre las Top 12

Bosch Fernández se encuentra entre las 12 finalistas del certamen internacional de belleza Miss Universo 2025.

La mexicana fue la quinta representante en ser nombrada para pasar a la gran final de Miss Universo 2025.

Las 12 representantes de los países finalistas, son:

Chile

Colombia

Cuba

Isla de Guadalupe

México

Puerto Rico

Venezuela

China

Filipinas

Tailandia

Costa de Marfil

Malta

En el desfile de traje de baño en el que aparecieron las 30 finalistas del concurso de belleza, Fátima Bosch lució un traje de baño completo color blanco, con en el que se veía espectacular.

Entre las favoritas para ganar el certamen se encuentran las representantes de Tailandia, Colombia, Chile, Perú, Filipinas, Venezuela y México.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Raúl Rocha rechaza señalamientos de Omar Harfouch sobre fraude en la selección de finalistas de Miss Universo 2025

Fátima Bosch, entre las favoritas en la final

En su primera aparición en la competencia, Fátima Bosch lució un traje de dos piezas y el cabello suelto en ondas, lo que resaltó su presencia en el escenario de Miss Universo 2025.

Con un enérgico “Fátima Bosch Fernández. ¡Viva México!”, la candidata mexicana se colocó como una de las más ovacionadas de la noche.

Miss México es una de las participantes con mayor porra en la final de este certamen.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Reportan detención de director de Miss Universo México en Tailandia tras escándalo de Fátima Bosch

Ovación del público y avance al Top 30

En esta primera clasificación, la mexicana avanzó dentro del Top 30, donde 13 concursantes son de origen latino.

Las 30 candidatas de los países finalistas, son:

India

Guadalupe

China

Tailandia

Republica Dominicana

Brasil

Ruanda

Costa de Marfil

Colombia

Países Bajos

Cuba

Bangladesh

Japón

Puerto Rico

Estados Unidos

México

Filipinas

Zimbabue

Costa Rica

Malta

Chile

Canadá

Miss Universe Latina

Croacia

Venezuela

Guatemala

Palestina

Nicaragua

Francia

Paraguay (elegida por el público)

Síguenos en Google News para más información