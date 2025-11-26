¿Quién es Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo, y por qué es acusada de fraude millonario?

Los escándalos alrededor del concurso de Miss Universo alcanzaron este martes a la copropietaria del certamen, la empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, luego de que un tribunal de Bangkok South Kwaeng emitiera una orden de arresto en su contra por un presunto fraude cercano al millón de dólares, tras ausentarse de una comparecencia relacionada con el caso.

La audiencia fue reprogramada para este 26 de diciemre,

Jakrajutatip es la accionista mayoritaria del JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por alrededor de 20 millones de dólares. Sin embargo, este año renunció a la dirección de la compañía después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia iniciara investigaciones en su contra.

¿Anne Jakkaphong escapó a México?

La exreina de belleza Lupita Jones, quien ganó el certamen de Miss Universo en 1991, reveló durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda en YouTube que la empresaria presuntamente estaría en México luego de haber escapado de Tailandia, y apuntó a que, supuestamente, el grupo JKN habría quedado bajo el control de la empresa extranjera Grant Thornton.

¿Qué pasó con la dueña de Miss Universo?

El 5 de junio, la empresa informó, a través de un comunicado, que la SEC tailandesa había remitido al Departamento de Investigaciones Especiales las acusaciones contra JKN Global Group, Anne Jakrajutatip y su hermana Pimauma Jakrajutatip por supuestamente incluir información falsa y presentar estados financieros incompletos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y al primer trimestre de 2024.

Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo. / Hector Vivas

¿Quién es Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo?

La magnate tailandesa, mujer transgénero, ha sido una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento y medios de comunicación en su país. Fundó y dirigió JKN Global Group, empresa que disparó la distribución en Tailandia de contenido de cadenas como BBC, National Geographic, History Channel y Discovery Channel.

Desde pequeña aspiraba a convertirse en presentadora de televisión y ,tras pasar un tiempo en Australia, comenzó trabajando en la tienda de alquiler de videos de sus padres para posteriormente negociar con la BBC para distribuir sus documentales, lo que marcó el inicio de su crecimiento como empresaria, según detalla un boletín de la empresa tailandesa.

En 2017, JKN salió a la Bolsa de Valores de Tailandia con una valoración de 8 mil millones de baht, dejando a Jakrajutatip como la tercera mujer trans más rica del mundo. Un año más tarde, se sometió a su cirugía de reasignación de género y actualmente tiene dos hijos, Andrew y Angelica, concebidos mediante gestación subrogada, después de conservar esperma en un banco antes de su transición.

Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo. / Alex Peña

¿Quiénes son los dueños de Miss Universo en 2025?

A pesar de la renuncia dentro de JKN, Jakkaphong Jakrajutatip continúa siendo directora ejecutiva de la Organización Miss Universo, junto al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, con quien comparte el 50% de la propiedad del certamen.

Hasta octubre de este año la tailandesa se mantuvo cercana a las operaciones de Miss Universo, pero, a partir de noviembre, cuando se disparó la polémica entre el director tailandés del certamen, Nawat Itsaragrisil, y la ahora reina de belleza Fátima Bosch, dejó de aparecer públicamente, lo que ha motivado versiones sobre su posible salida del país.

