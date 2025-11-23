Pemex niega injerencia en certamen Miss Universo y aclara felicitación a Fátima Bosch

Actualmente no existe ninguna relación contractual con Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, empresa perteneciente a Raúl Rocha, actual presidente de la Organización Miss Universo (MUO), fue lo que afirmó Petróleos Mexicanos.

La aclaración surge en medio de señalamientos públicos sobre una presunta injerencia de Pemex en el certamen.

¿Qué explicó Pemex sobre contratos previos con las empresas señaladas?

Después que el ex jurado del certamen, Omar Harfouch, renunció señalando la existencia de una “votación secreta” para preseleccionar a las 30 finalistas y el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, la empresa del estado mexicano aclaró que existió un convenio con Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., sólo por 11 meses en febrero de 2023.

¿Por qué se cuestionó la felicitación de Pemex a Fátima Bosch?

Las acusaciones se dan porque Pemex hizo una publicación felicitando a Fátima y señalándola como parte de la familia petrolera, al ser hija de Bernardo Bosch Hernández, ex directivo de Pemex.

Ante los señalamientos, la empresa del estado, publicó este domingo una carta afirmando que no tiene injerencia en los directivos del concurso internacional y que la felicitación “se realizó en el marco de entusiasmo popular por su triunfo”.

El texto concluyó expresando “su compromiso en el cumplimiento de las acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como, la lucha contra la corrupción al interior de la institución”.

Existe un posible conflicto de interés por contratos previos?

De acuerdo al diario El Universal, el conflicto de interés pudo darse por el contrato 640853806, adjudicado por licitación pública por Servicios PJP4 de México (empresa líder) y Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú donde se contempla la construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en la Zona Sur de Pemex, además de obras de infraestructura y pruebas de seguridad industrial. Por esta y otras acciones, se habría pagado 745.6 millones de pesos.

