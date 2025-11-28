Filtraciones y agenda personal detrás de la salida de Gertz Manero

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República abrió una serie de interrogantes

En entrevista con Enrique Hernandez Alcázar el periodista, Mario Maldonado, habló sobre Alejandro Gertz Manero y dijo que no quería aceptar su renuncia como fiscal general de la República y su destitución se realizó por ser incómodo para la presidenta Claudia Sheinbaum debido a filtraciones de información que afectaba al gobierno de la 4T que llegaron a manos de los medios de comunicación como una especie de denuncia pública que presionaba a las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Transporte público libre de violencia hacia mujeres con nuevo acuerdo en CDMX

¿Cómo influyeron las filtraciones en la salida del fiscal?

“Presionaban al gobierno para que actuara en consecuencia. Sin duda era una estrategia de este tipo. Pero también el fiscal Gertz Manero, en el primer año de gobierno de la presidenta del Sheinbaum, parece que sí llevó una agenda muy personal. Y personal quizás tiene que ver con estos casos, con asuntos que él quería resolver en lo que le quedaba de mandato hasta enero del 2028 y fue tomando su agenda, tomando su rumbo”. — Mario Maldonado

Maldonado mencionó que llegará a las FGR Ernestina Godoy, quien invento un delito que no estaba en el código penal de la Ciudad de México para meter a la cárcel a Alejandra Cuevas; puntualizó en que “hay muchos temas que viene arrastrando” pero le dieron el cargo por ser persona de confianza de Sheinbaum y la lealtad “a ciegas” que tendrá con el Ejecutivo, principalmente porque no volverán a filtrarse expedientes ni información y seguirán los casos que les convengan.

¿Qué factores aceleraron el relevo en la Fiscalía?

“Siete años en una fiscalía y ya con la edad que tiene Alejandro Gertz Manero, pues es un desgaste natural también. Ya estaba complicado que se mantuviera hasta los 10 años, es decir, hasta el 28, como mandata de la Constitución. Estaba cantada la salida de Gertz Manero”. — Mario Maldonado

El periodista comentó que hay que seguir de cerca los casos como el de huachicol fiscal, La Barredora o el tema del empresario Raúl Rocha porque sería grave “que le diera carpetazo”, es importante poner atención en cómo van a ir esas investigaciones.

Síguenos en Google News y encuentra más información