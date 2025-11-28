Preocupante la procuración de justicia en México con el cambio en la FGR CAMBIO: MUCDLisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia calificó como “una simulación muy grande” la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República.

Tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, la directora de México Unido Contra la Delincuencia Lisa Sánchez, consideró el hecho como “una simulación muy grande”, y por otro lado una designación muy rápida de Ernestina Godoy, como fiscal competencial para que entonces se pueda cumplir la ley de que ella se quede como fiscal de despacho”, mecanismo parecido a lo que ocurrió en la Ciudad de México, pese a que la Constitución establece que hay que presentar candidaturas que el senado las tiene que evaluar. Lo que nos dejan es una preocupación por el manejo político de las instituciones en un país que grita y clama la necesidad de justicia… en donde la impunidad prevalece para el 98% de los delitos federales”.

Estamos viendo una simulación bastante grande en un país que grita la necesidad de justicia:



¿Cuál es el legado de Gertz?

Si la fiscalía tiene la obligación del cumplimento de la justicia, su legado es que disminuyó el número de investigaciones federales proactivas que la FGR como los relacionados con la delincuencia organizada, secuestros que impliquen una estructura de cruce de fronteras, violaciones a leyes federales, delitos relacionados con robo de combustible en carreteras federales y qué fue lo que vimos que en el primer año de Gertz las carpetas de investigación subieron después año con año bajaron drásticamente, y para 2023 ya eran 20 mil carpetas menos de las que teníamos en 2013. El primer balance menos investigaciones realizadas por la fiscalía.

“Segundo bakabce parecería que la fiscalía solo dependía de la flagrancia con la judicialización solo de 6 de 10 casos”.

De acuerdo con datos del INEGI solo 4 de 100 casos de la FGR recibieron alguna respuesta efectiva, sentencia o salida alterna en donde se podía lograr una mediación, es decir muy pocos casos.

¿Qué casos marcaron a la FGR en este periodo?

Casos como el del general Cienfuegos, fueron tremendamente mediáticos con la promesa de investigación de porqué lo habían detenido en Estados Unidos y que terminó en un informe completamente testado del que no se podía conocer nada; otro de ellos el uso faccioso de la institución en la persecución de Alejandra Cuevas y la imposibilidad de zanjar casos tan importantes como el de corrupción de Odebrecht o la incapacidad de perseguir el caso de corrupción más grande del sexenio pasado que fue Segalmex.

La FGR es uno de los componentes más importantes del gobierno tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos del orden federal en representación de todas y todos los mexicanos, para que quien violenta la ley pueda ser investigado y ese delito perseguido y sancionado.

