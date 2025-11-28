Transporte público libre de violencia hacia mujeres con nuevo acuerdo en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmo junto con representantes del transporte público concesionado de la Ciudad de México un convenio de colaboración para garantizar que en sus unidades no haya violencia en contra de las mujeres y niños.

¿Qué acciones incluye el nuevo convenio?

Concesionarios de 31 corredores de transporte se comprometieron a instrumentar 15 acciones preventivas.

Entre ellas están, la instalación de botones de pánico en todas los autobuses y microbuses.

Este mecanismo, dijo en su exposición la mandataria capitalina, va a permitir la actuación de las autoridades de manera inmediata y mandar a una patrulla en caso de acoso o abuso sexual.

Aunque Brugada Molina destacó que en este año, el acoso contra las mujeres en el transporte ha disminuido al pasar del 87% en 2019 al 75% en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra sigue siendo alta.

¿Cuáles son las 15 acciones del programa?

Las 15 acciones del programa incluyen:

Difusión permanente de la campaña “Si te tocan, nos toca” en todas las unidades. Implementación de un protocolo de actuación para casos de acoso y abuso sexual. Promoción de una cultura de cero tolerancia a la violencia. Medidas preventivas para crear entornos seguros dentro de las unidades. Colocación de información visible sobre cómo denunciar. Respeto y mantenimiento de la señalización institucional con perspectiva de género. Garantizar iluminación, limpieza y operación adecuada en las unidades. Aviso inmediato a autoridades ante situaciones de riesgo. Capacitación a operadores en género y derechos humanos. Instalación de módulos de atención integral a mujeres en diversos Centros de Transferencia Modal (CETRAM). Colocación obligatoria de botones de pánico en todas las unidades. Coordinación para sistemas de GPS y videomonitoreo, de acuerdo con cada ruta. Manejo responsable: paradas seguras y prioridad a mujeres, niñas y grupos vulnerables. Iluminación de accesos a CETRAM mediante los Caminos de Mujeres Libres y Seguras, que este año alcanzan 334 km. Impulso a la participación de mujeres conductoras en el transporte público.

¿Dónde se firmó el acuerdo?

La firma se llevó a cabo en el CETRAM de Chapultepec.

