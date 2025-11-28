Brasil combatirá el dengue con una vacuna propia: es la primera de una sola dosis en el mundo

Brasil aprueba la única vacuna contra el dengue de una dosis que anunció en febrero de 2025.

Brasil aprobó la primera vacuna contra el dengue que se aplica en una sola dosis, un desarrollo histórico del país sudamericano que en 2024 registró más de 6,000 muertes por esta enfermedad.

Ahora, el gobierno anunció la próxima aplicación del biológico Butantan-DV, a un amplio sector de la población que por primera vez podrá estar protegida con una sola aplicación.

El 85% de los casos de dengue en el mundo se concentran en América Latina. / TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

¿Qué sabemos de la vacuna brasileña contra dengue?

La Butantan-DV fue desarrollada por el Instituto Butantan de Sao Paulo para personas de 12 a 59 años, quienes estarán protegidas con solo una dosis, lo que facilitará la protección efectiva contra el dengue.

Esper Kallás, director del Instituto Butantan, señaló que esta vacuna tiene un 74% de eficacia en dengue sintomático y de 96% contra dengue grave.

Los científicos desarrollaron la vacuna unidosis durante 8 años, tras aplicar estudios clínicos en 16,000 voluntarios de 14 estados brasileños.

Las acciones de fumigación forman parte de las medidas para eliminar el mosquito transmisor enfermedades como el dengue. / Hilarius Mitedede

¿Hay otra vacuna contra el dengue?

Antes de la Butantan-DV, ya existían dos vacunas contra el dengue, pero con características que complicaban su efectividad.

CYD-TDV: Esta vacuna tetravalente se aplica en tres dosis durante un periodo de seis meses a personas de los 9 a 60 años. Sin embargo, requiere un estudio previo que dificultó su aplicación.

TAK-003: La segunda vacuna autorizada contra el dengue se aplica solo a niños de 6 a 16 años en zonas con alta incidencia de dengue. Requiere dos aplicaciones con tres meses de por medio, lo que complica concluir el cuadro completo.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitido por un vector, en este caso por la picadura de un mosquito infectado, siendo el Aedes aegypti el predominante en el continente americano, donde circulan 4 serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4.

El dengue afecta a lactantes, niños y adultos y los casos aumentan durante los meses de más calor y lluvia, cuando el mosquito se propaga más rápidamente debido a la acumulación de agua.

El mosquito Aedes aegypti es el principal vector del dengue. / Joao Paulo Burini

Síntomas del dengue

Los síntomas aparecen de 4 a 7 días despue2s de la picadura de un mosquito infectado.

Fiebre de leve a incapacitante

de leve a incapacitante Dolor de cabeza intenso (en la frente)

Dolor detrás de los ojos

Dolor en músculos

Dolor en articulaciones

Erupciones en la piel similares al sarampión

Falta de apetito

Dolor abdominal

En casos graves, los síntomas son:

Hemorragia

Convulsiones

Deshidratación severa

