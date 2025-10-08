A partir de esta fecha estará disponible la vacuna BCG para recién nacidos contra tuberculosis en México

Pronto estará disponible la vacuna BCG contra tuberculosis que se aplica a recién nacidos, informó la Secretaría de Salud en México.

Ya fue liberada la vacuna BCG para proteger a los recién nacidos ante las formas graves de tuberculosis y muy pronto estará disponible para su aplicación, informó la Secretaría de Salud.

Esto ocurre a más de dos meses que el titular de la dependencia, David Kershenovich, reconoció la escasez del biológico.

La Secretaría de Salud informó que hasta el mes de marzo, durante 2025 se habían registrado 4,113 casos de tuberculosis en México.

¿Cuándo estará disponible la vacuna BCG contra tuberculosis?

La SSA reveló que a partir de este 8 de octubre iniciará la distribución a todas las unidades de salud del país de la vacuna que está recomendada para los recién nacidos durante los primeros 30 días de vida o bien hasta los 14 años con aplicación de una dosis.

Por ello, será en un plazo de 15 días cuando la vacuna BCG (bacilo de Calmette-Guérin), que forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, esté disponible en todas las unidades de salud de las instituciones del Sector Salud Público del país.

La vacuna antituberculosa previene la muerte por tuberculosis y protege a los menores de edad de las formas graves de la enfermedad.

En los primeros 30 días de vida, se recomienda que todo recién nacido reciba la vacuna BCG para protegerse de la tuberculosis en México.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar los riñones, el cerebro, la columna vertebral y la piel, además de ser mortal si no se trata con antibióticos.

La tuberculosis se transmite a través del aire cuando una persona enferma tose , escupe o estornuda y solo el 10% de las personas infectadas por el bacilo tuberculoso muestra síntomas y se enferma.

Las personas enfermas pueden presentar síntomas leves durante meses y estos son:

Tos que dura tres semanas o más

Tos con sangre

Dolor en el pecho

Sensación de debilidad o agotamiento que no mejora con el descanso

Pérdida de peso involuntaria

Fiebre

Sudores nocturnos.

Las personas más vulnerables a la enfermedad son aquellas que presentan diabetes, tiene un sistema inmune debilitado, presentan desnutrición o consume alcohol y tabaco.

Los niños menores de dos años tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa y que esta desemboque meningitis.

