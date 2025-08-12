¿Vacunas obligatorias para el regreso a clases? SEP da detalles sobre dicha información

SEP anuncia que los alumnos necesitan vacunas para el regreso a clases / Cavan Images

Con el próximo ciclo escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud han puesto especial atención en un requisito que muchos ya conocemos: la cartilla de vacunación. Y es que el reciente brote de sarampión en el país ha encendido las alarmas, haciendo que el esquema de vacunas completo se vuelva más importante que nunca para el regreso a clases.

¿Es cierto que están pidiendo la cartilla de vacunación para el regreso a clases?

Sí, es completamente cierto. Aunque este requisito no es nuevo, ahora se va a reforzar para asegurar que todos los estudiantes, desde preescolar hasta secundaria, estén protegidos.

La idea es simple: si los niños y adolescentes llegan con sus vacunas al día, se frena la propagación de enfermedades como el sarampión.

La SEP fue muy clara: si tu hijo no tiene completo su esquema de vacunación, no podrá regresar a clases presenciales. Esta medida se aplicará de forma obligatoria en Chihuahua, ya que concentra la mayoría de los casos de sarampión en México. Sin embargo, no se descarta que otros estados se sumen a esta iniciativa si la situación lo requiere.

¿Qué vacunas se requieren para el regreso a clases?

Para que no te agarren las prisas, te decimos qué vacunas se van a exigir. Revisa la cartilla de tus hijos y, si les falta alguna dosis, acude al centro de salud más cercano. Recuerda que todas estas dosis son gratuitas:

Triple viral (SRP): Protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Protege contra sarampión, rubéola y paperas. Doble viral (SR): Para quienes ya pasaron la edad de la Triple viral.

Para quienes ya pasaron la edad de la Triple viral. Vacunas de refuerzo: Como la hexavalente, rotavirus y neumococo, dependiendo de la edad de tu hijo.

No esperes a que sea demasiado tarde. Checa el esquema de tu hijo, y si te falta alguna vacuna, aún estás a tiempo de ponerte al corriente. Así, tu hijo podrá regresar a la escuela sin contratiempos y tú tendrás la tranquilidad de saber que está protegido.

