Mega operativo contra Comando Vermelho en Río de Janeiro deja saldo de 132 personas muertas

Luego del mega operativo policial registrado este martes en dos favelas de Río de Janeiro, Brasil, contra el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más viejas del estado, la Defensoría Pública local reporta 132 muertos como resultado de este ejercicio contra el narcotráfico.

Hasta el momento, el gobierno de Río reporta 113 detenidos, de los cuales 33 son de otros estados, además de 10 adolescentes arrestados, 118 armas incautadas: 91 rifles, 29 pistolas y 14 artefactos explosivos, y más de una tonelada de drogas confiscadas.

Operación Contención en Río de Janeiro termina en enfrentamiento armado

Esta mega operación tenía como objetivo cumplir con múltiples órdenes de arresto y frenar el avance del Comando Vermelho en la zona, organización que ha expandido su presencia en los últimos años y que actualmente controla aproximadamente el 51% de la región metropolitana del bajo Río, según datos de GENI y la UFF.

El operativo terminó con un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los criminales, quienes respondieron con armas de fuego e incluso drones, lo que ha ocasionado la muerte de más de cien personas, incluyendo cuatro policías.

Estamos actuando con la máxima contundencia y de manera integral para dejar claro que el Estado ostenta el poder. Los verdaderos dueños de estos territorios son los ciudadanos respetuosos de la ley y trabajadores. Nos mantendremos firmes en la lucha contra el crimen organizado. — Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

De acuerdo con el funcionario, se solicitó la apertura de 10 plazas de prisiones federales para trasladar a los detenidos. Además, anunció que se reunió con el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, para la creación de un escrito de emergencia contra el crimen organizado, el cual permitirá acciones 100% integradas entre los órganos de inteligencia.

