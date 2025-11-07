Comparecencia del secretario de Salud: Pide recursos para fortalecer producción nacional de vacunas

El secretario de Salud, David Kershenobich, pidió a la Cámara de Diputados su apoyo económico y legal para fortalecer las políticas públicas en favor de la población, así como para consolidar la producción nacional de vacunas y reducir la dependencia del extranjero.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó los avances en materia de combate a enfermedades como el sarampión y el dengue, así como la recuperación de la Semana Nacional de Vacunación.

Vacunas y medicamentos garantizados para 2025 y 2026

Kershenobich agradeció el incremento al Presupuesto 2026 para el sector salud, pero solicitó a los legisladores su respaldo para aprobar normas que permitan dotar de recursos suficientes al sistema sanitario y fortalecer la capacidad de producción nacional de medicamentos y biotecnología.

“Solicitamos a esta soberanía su respaldo para consolidar las capacidades operativas y técnicas del sector salud, financiar políticas públicas basadas en evidencia, garantizar innovación responsable e impulsar la producción nacional de vacunas para reducir la dependencia externa”. — David Kershenobich

El titular de Salud aseguró que existe abasto de medicamentos garantizado para 2025 y 2026, con la contratación de 3 mil 135 claves de medicamentos e insumos médicos, lo que equivale a 4 mil 194 millones de piezas, por un costo de 297 mil millones de pesos, que representa el 99% del volumen solicitado por las instituciones públicas de salud.

¿Qué dijo el diputado Pedro Zenteno?

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Pedro Zenteno, celebró la rendición de cuentas y recordó que el sistema de salud fue desmantelado “pieza por pieza” durante los gobiernos neoliberales.

“Se vulneró el derecho constitucional a la salud, se privatizaron funciones esenciales y se abandonó la infraestructura pública. Por ello, la Cuarta Transformación emprendió la recuperación de la rectoría del Estado en materia sanitaria para garantizar que la salud no sea una mercancía, sino un derecho humano”. — Pedro Zenteno, diputado

Kershenobich reiteró su compromiso de consolidar un sistema de salud justo, preventivo y sostenible, con énfasis en la prevención, la atención primaria y la producción nacional de vacunas que refuercen la independencia sanitaria del país.

