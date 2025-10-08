¿Adiós impuestos de la comida para mascotas? Kenia López Rabadán propone quitarles el IVA y deducir pagos a veterinarios
La medida de cero impuestos vinculado a alimentos y servicio médico para mascotas beneficiaría a 25 millones de familias en México
La presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó este 8 de octubre una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los alimentos y medicinas para las mascotas y hacer deducible el ISR por las visitas al médico veterinario.
La propuesta presentada beneficiaría a 25 millones de familias que se hacen cargo de al menos un animal de compañía.
¿Qué se necesita para eliminar el IVA a la comida de las mascotas y hacer deducible su atención veterinaria?
La propuesta implica reformas la Ley a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), para establecer la tasa cero en IVA en alimentos procesados y medicinas, además de permitir la deducibilidad de su atención médica.
De acuerdo con la iniciativa de la panista López Rabadán, el INEGI estima que 7 de cada 10 hogares mexicanos están a cargo de una mascota o animal de compañía, lo que resulta en 80 millones de mascotas en el país, que se dividen en:
- 43.8 millones de perros
- 16.2 millones de gatos
- 20 millones de especies pequeñas como aves, reptiles, peces y otros.
¿Cómo beneficiaría la tasa de cero impuestos a comida, medicinas y la deducción de gastos veterinarios?
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados e impulsora de esta propuesta, señala como beneficios:
- Disminuir la carga económica de las familias
- Ayudaría a mejorar la alimentación de los animales de compañía
- Posibilitaría una mejor atención veterinaria para las mascotas
- Beneficiaría a los refugios
- Podría ayudar a reducir la tasa de abandono