Caso “Chachito”: Niño autista fue asesinado en una panadería de Durango; lo obligaron a jugar “ruleta rusa”

"Chachito", un niño autista de 14 años, buscó trabajo en la panadería Durango, negocio del presunto autor de su asesinato, Dante José Flores García

Sebastián Salazar “Chachito”, un niño autista de 14 años, fue asesinado al interior de una panadería de Gómez Palacio, Durango, a la que acudía a hacer encargos de forma regular.

Su familia denuncia que el menor fue obligado a jugar “ruleta rusa” por el dueño y dos empleados del establecimiento, resultando herido de bala.

¿Qué pasó con Sebastián Salazar “Chachito” ?

De acuerdo con medios locales, Sebastián “Chachito”, de condición autista, tuvo que dejar sus estudios debido a la mala salud de su padre y por ello ayudaba a su familia haciendo “mandados” en varios negocios.

El pasado 6 de septiembre acudió a la Panadería Durango para preguntar si no tenían algún trabajo, ya que a veces los ayudaba acomodando charolas y haciendo otros encargos.

De acuerdo con la familia de “Chachito”, Isaac y Uriel ‘N’ lo sujetaron mientras Dante José “N” le disparó en el pecho presuntamente jugando “ruleta rusa”, de acuerdo con el abogado de sus famiiares. En los hechos también resultó herido Isaac.

¿Hay detenidos por el homicidio de “Chachito”?

Hasta el momento fueron detenidos Isaac “N” y Uriel “N”, este último trasladó al hospital a Sebastián donde certificaron su muerte, así como a Isaac, quien resultó con un disparo en el abdomen.

La Fiscalía de Durango lanzó una ficha de búsqueda contra Dante José “N”, dueño de la panadería Durango, quien sigue prófugo.

La Fiscalía de Durango emitió una ficha de búsqueda para Dante José, presunto asesino del niño autista Sebastián "Chachito", en Durango. Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información