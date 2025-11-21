¿Nepotismo en la belleza? La conexión entre Fátima Bosch y el dueño de Miss Universo México

Una controversia ha estallado tras el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo, vinculando a su padre, Bernardo Bosch Hernández, con un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 745 millones de pesos.

El periodista Jorge García Orozco, periodista y colaborador de Emeequis, reveló en “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar” que, de acuerdo a la declaración patrimonial de Bernardo Bosch Hernández, él trabajó durante muchos años en Pemex.

¿Qué conexión se ha señalado con Pemex y un contrato millonario?

Lo destacable es que, mientras se desempeñaba como asesor o ejecutivo director de área en Pemex Exploración y Producción, donde ganaba más de 2.3 millones de pesos anuales, el empresario Raúl Rocha firmó el contrato de 745 millones de pesos con la misma división de la petrolera en 2023.

🏆 Un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión. 🏆 @bosch_fatima pic.twitter.com/T8JnlYBk8k — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 21, 2025

¿Quién es el empresario vinculado al certamen?

García Orozco detalló que Raúl Rocha es dueño de Soluciones Gasíferas del Sur y, coincidentemente, es el mismo empresario que adquirió la marca de Miss Universo México, poniendo en el certamen 18 millones de dólares junto con otro socio.

La familia Bosch, originaria de Tabasco, ha sido descrita como una “dinastía política” con influencia y poder acumulado en el estado a lo largo del tiempo.

¿Qué revelaría el documental previsto para 2026?

El comunicador también mencionó que tuvo acceso a información que indica que está en puerta un documental programado para mayo de 2026 que contendrá grabaciones que supuestamente demuestran que Raúl Rocha y uno de sus hijos presionaban a los jueces para votar a favor de la representante mexicana en el certamen.

