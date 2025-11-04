No tengo miedo de alzar la voz: Fátima Bosch tras ser llamada “tonta” por Nawat en Miss Universo Tailandia

El insulto de Nawat hacia Fátima fue porque no había compartido en redes sociales el contenido promocional del certamen tailandés.

Este martes, Fátima Bosch, Miss Universo México, protagonizó un acalorado intercambio con Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del certamen Miss Universo Tailandia, justo antes de que comenzara la ceremonia de colocación de bandas de la 74 edición.

El tailandés llamó “tonta” a la representante mexicana frente a las demás concursantes.

¿Por qué Nawat llamó “tonta” a Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia?

En videos difundidos en redes sociales se ve el momento en que Nawat se dirige a Fátima Bosch y le reclama diciéndole: “México, escuché que no publicaste todo sobre Tailandia ni sobre nuestras actividades”. Luego agregó, “No me gusta que no publiques todo. Tu director en México te ordenó no prestar atención ni publicar nada sobre el país anfitrión. ¿Puedes seguir nuestros pasos o no? ¿Puedes publicar o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no?”.

Todos se originó porque Fátima no había compartido en redes sociales el contenido promocional del certamen tailandés.

Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta — Nawat Itsaragrisil.

El contexto del escándalo de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Según el periodista Kristofer Purnell, la organización Miss Universo había promovido una cena y un programa de entrevistas bajo la etiqueta de “evento especial”. Aunque no estaba oficialmente autorizado, los anfitriones tailandeses señalaron que la actividad no formaba parte de la campaña oficial del certamen, pero decidieron aprovecharla para recalcar que las acciones de promoción del Miss Universo Tailandia son legales.

Durante ese momento, Nawat abordó otros temas como la prohibición de que las candidatas participen en sesiones de fotos patrocinadas por casinos en línea, algo ilegal en Tailandia y pidió a las concursantes que levantaran la mano si no estaban de acuerdo con las actividades del MUT.

Ante la falta de respuesta, fue entonces cuando Nawat increpó la joven tabasqueña, asegurando que tenía reportes de que su director nacional le había ordenado no publicar nada sobre Tailandia.

La reacción de Fátima Bosch

Tras la confrontación, Fátima se levantó de su asiento para pedir una aclaración, lo que molestó aún más a Nawat, quien incluso llamó al personal de seguridad. Sin embargo, la mexicana decidió abandonar el recinto, acompañada por otras concursantes, entre ellas Hanin Al Qoreishy, representante de Irak.

Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Creo que eso no es justo. Estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie. Intento ser amable y dar lo mejor de mí, y él me acaba de atacar, me dijo ‘cállate’ y otras cosas. El mundo necesita saber esto. — Fátima Bosch tras salir del evento de Miss Universo Tailandia.

Asimimso, la actual Miss Universo, Victoria de Dinamarca, calificó el hecho como una falta de respeto hacia su compañera mexicana.

Por su parte, la organización de Miss Universo emitió un comunicado donde informó que “una delegación de alto nivel, encabezada por el director ejecutivo Mario Búcaro, viajó a Tailandia para fortalecer la colaboración con el país anfitrión”.

“No tengo miedo de alzar la voz”: Fátima Bosch

Más recientemente, a través de su cuenta de Instagram, Fátima dijo:

No tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca. Tengo un propósito y cosas que decir. Estamos en el siglo XXI, y yo no soy una muñeca que solo se maquilla, peina y cambia de ropa. Estoy aquí para ser una voz para todas las mujeres — Fátima Bosch en Instagram.

