Edson Andrade se va de México tras amenazas y anuncia demanda contra Luisa María Alcalde y vocero de Morena

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el activista Edson Andrade e integrante de la Generación Z dijo que tuvo que irse de México para tomar medidas de seguridad porque recibió amenazas e informó que presentará una demanda contra la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el vocero de los diputados del mismo partido por exponer sus datos personales con la idea de acudir a instancias internacionales.

“Sé perfectamente el destino que va a seguir esa denuncia cuando la fiscal de la Ciudad de México es la hermana de la presidenta de Morena… ya sabemos también quién ocupa la Fiscalía General de la República”. — Edson Andrade

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

¿Por qué denunció la exposición de datos personales?

Comentó que la persecución de los jóvenes que llamaron a participar en la Marcha de la Generación Z continúa, aunque Sheinbaum ofrezca apoyo no es confiable y puso de ejemplo a Carlos Manzo. Andrade además mencionó comentarios de Gerardo Fernández Noroña quien anunció que tenían que investigarlo por supuestamente orquestar actos de violencia durante la manifestación e incluso los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron una comisión para investigar a los jóvenes que llamaron a salir a las calles a alzar la voz.

“Desde el primer momento en el que yo le contesto a la presidenta Claudia Sheinbaum por haberme expuesto junto con otros jóvenes creados de contenido, simplemente por llamar, por invitar a los jóvenes y a los ciudadanos a participar en la marcha las amenazas me llovieron, el propio día de la marcha me llovieron más amenazas y ahora pues muchas más amenazas, mandándome incluso fotografías de los alrededores de mi casa, de mi casa, lo que obviamente pues me dio certeza de que no estaba seguro”. — Edson Andrade

Sigue la persecusion en mi contra. No les bastó con filtrar mi dirección y datos personales, ahora viene el uso faccioso de la Fiscalía. pic.twitter.com/BAfBRD2U0T — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 21, 2025

¿Qué dijo sobre el contrato con el PAN?

Sobre el contrato con el PAN respondió que no hizo absolutamente nada ilegal y aseguró que sacaron todo de contexto porque hace un par de años él y un grupo de jóvenes decidieron emprender en el área de comunicación a través de redes sociales; prestaron sus servicios a varios clientes de diferentes fuerzas políticas, de la iniciativa privada, manejando datos sensibles por lo que exponerlos podría derivar en una demanda civil.

“La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que yo recibía más de dos millones de pesos, ella lo que no sabe es que hay todo un equipo que me acompaña porque el contrato justamente es para producción de contenidos institucionales y estos jóvenes que me acompañan a la vez también digamos que me prestan un servicio profesional a mí y tanto ellos como yo pagamos nuestras impuestos y estas relaciones pues no involucran ni que mi opinión ni que mis contenidos en redes sociales sean influenciados porque en el contrato en ningún momento dice que mi persona tiene que ser usada en mis redes sociales para promover cierto tema, cierta persona”. — Edson Andrade

¿Qué señala Andrade sobre la reacción del Gobierno?

El activista dijo que el Gobierno tiene miedo porque están perdiendo la narrativa, porque los ciudadanos que no forman parte de ninguna organización política, los jóvenes sobre todo están alzando la voz ya que lo que denuncian no es mentira. Lo que hacen son señales de censura, la represión la están realizando con nuevas formas, exponiendo datos personales, mandando a medios afines y con “bots” en redes sociales.

