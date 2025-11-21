Detienen a 7 escoltas de exalcalde de Uruapan, ¿de qué se les acusa?
La detención de los siete escoltas ocurrió durante un operativo coordinado por la FGE, Sedena y Semar, como parte de la investigación del homicidio del exalcalde Carlos Manzo.
En un operativo coordinado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en colaboración con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar), se detuvieron a siete escoltas de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. La acción fue confirmada por la fiscalía de Michoacán.
¿Por qué ocurrió la detención escoltas en Uruapan?
Los elementos de seguridad fueron aprehendidos cerca de las 12:30 horas de 21 de noviembre, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del ayuntamiento de Uruapan, y fueron trasladados inmediatamente al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” donde serán puestos a disposición del Juez de Control.
Los escoltas, identificados como policías municipales que fungían como su equipo de seguridad, están siendo investigados por su presunta participación o inacción durante y después del homicidio.
¿Qué hechos se investigan en torno al agresor abatido?
Un punto clave de la investigación es el abatimiento del agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, identificado posteriormente como un adolescente de 17 años y presunto miembro del crimen organizado, después de que este fuera inmovilizado.
Las autoridades investigan si los escoltas le dispararon cuando ya no representaba una amenaza, lo que podría constituir un uso excesivo de la fuerza.
¿Qué otros implicados han sido detenidos?
Esta acción se suma a las detenciones previas de otros presuntos implicados en el homicidio, como Juan Manuel “N”, alias “El Licenciado”, quien fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. Las autoridades señalan a “El Licenciado” como un presunto mando dentro de la célula criminal que ordenó el ataque.
Las investigaciones continúan abiertas para determinar la cadena de mando completa y a los autores intelectuales detrás de este crimen.