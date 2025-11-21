Detienen a 7 escoltas de exalcalde de Uruapan, ¿de qué se les acusa?

Los escoltas fueron trasladados inmediatamente al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” donde serán puestos a disposición del Juez de Control.

En un operativo coordinado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en colaboración con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar), se detuvieron a siete escoltas de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. La acción fue confirmada por la fiscalía de Michoacán.

El presidente de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en un ataque directo en el centro del municipio Ampliar

¿Por qué ocurrió la detención escoltas en Uruapan?

Los elementos de seguridad fueron aprehendidos cerca de las 12:30 horas de 21 de noviembre, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del ayuntamiento de Uruapan, y fueron trasladados inmediatamente al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” donde serán puestos a disposición del Juez de Control.

Los escoltas, identificados como policías municipales que fungían como su equipo de seguridad, están siendo investigados por su presunta participación o inacción durante y después del homicidio.

🚨⚠️ Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 21, 2025

¿Qué hechos se investigan en torno al agresor abatido?

Un punto clave de la investigación es el abatimiento del agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, identificado posteriormente como un adolescente de 17 años y presunto miembro del crimen organizado, después de que este fuera inmovilizado.

Las autoridades investigan si los escoltas le dispararon cuando ya no representaba una amenaza, lo que podría constituir un uso excesivo de la fuerza.

Imágenes del asesinato reveladas por el secretario de seguridad, Omar García Harfuch Ampliar

¿Qué otros implicados han sido detenidos?

Esta acción se suma a las detenciones previas de otros presuntos implicados en el homicidio, como Juan Manuel “N”, alias “El Licenciado”, quien fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. Las autoridades señalan a “El Licenciado” como un presunto mando dentro de la célula criminal que ordenó el ataque.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar la cadena de mando completa y a los autores intelectuales detrás de este crimen.

