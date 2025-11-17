Grupo de choque enviado por el Gobierno provocó violencia en Marcha de la Generación Z, denuncia Edson Landrade

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el integrante de la Generación Z, Edson Landrade dijo que es un movimiento para los ciudadanos y jóvenes que se quieran sumar individualmente y aseguró que la violencia que se suscitó el sábado pasado en la manifestación fue por parte de un grupo de choque que envió el Gobierno para deslegitimar no solo la marcha, sino el movimiento.

¿Qué ocurrió durante la manifestación del sábado?

“En la única entrada por la que se podía acceder al Zócalo de la Ciudad de México, había un grupo de choque esperando, haciendo ruido, lanzando gas y demás, obviamente para intimidar a las personas, para asustarlas y que no entraran para evitar esta toma del Zócalo. A pesar de eso, mucha gente entró y el Zócalo sí se llenó. Y por supuesto, la violencia de parte del grupo de granaderos que gaseó jóvenes y también golpeó a algunos brutalmente” — Edson Landrade, integrante de la Generación Z

Landrade señaló que estos grupos no los conocen, no importa el partido, cuando intentan deslegitimar una marcha los mandan. El Movimiento de la Generación Z “ha sido orgánico” no existe un comité, un colectivo, una organización, no tiene voceros ni lideres, no hay forma que existiera una convocatoria a un grupo violento.

¿Contra quién va dirigido el movimiento?

Sobre los partidos de oposición mencionó que el movimiento no es en contra de la Presidenta, ni de su gobierno y mucho menos en contra de su partido. Es una llamada de atención a toda la clase política, “y lo digo con nombre, para el PRI, para el PAN, para Movimiento Ciudadano, para el Partido Verde, para todos los que reciben recursos del Estado, para los que han gobernado, que gobiernan y no han asumido su responsabilidad” con la finalidad de que escuchen y se haga algo para combatir la ola de violencia y asuman su responsabilidad.

“Las consignas le están exigiendo que asuma su responsabilidad… Ella llegó a este cargo pidiéndole su confianza a los ciudadanos, haciendo un compromiso con que las cosas iban a cambiar y la realidad es que no ha cambiado. No hay diferencia entre ella y los de antes”. — Edson Landrade, integrante de la Generación Z

Al respecto de lo mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el integrante de la Generación Z aseguró que ellos no realizaron el vandalismo, fue por parte de grupos que iban vestidos de negro; la mayoría de manera casual pidiendo justicia, “se actúa contra la violencia, contra el crimen organizado y contra la situación que tiene al país hundido en sangre”.

¿Cuál es el objetivo del movimiento?

Aclaró que el Movimiento de la Generación Z no es para formar un partido político o buscar un cargo, el objetivo es escuchen las demandas para presionar al Gobierno para que haga algo porque todos los mexicanos queremos lo mismo, “que no te desaparezcan, no te maten, no vivas con esa incertidumbre de que en cualquier momento puedas perder la vida, porque el crimen organizado cada vez toma más control de este país”, concluyó.

