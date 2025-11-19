MORENA liga a Edson Andrade con el PAN-CDMX





El contrato que desató el escándalo

Edson Saúl Andrade Lemus, figura central de la llamada “Generación Z” y promotor de una reciente marcha, quedó en el foco luego de que el Partido Morena, a través de Luisa María Alcalde, difundiera un contrato que lo vincula con un pago de 2 millones 106 mil 810 pesos por parte del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México (PAN-CDMX) por supuestos servicios de estrategia digital y gestión de redes.

Según el documento, el contrato abarca febrero de 2025 a enero de 2026 con mensualidades de 175,577.50 pesos. Para MORENA, este financiamiento desmonta la versión de que la movilización juvenil que Andrade encabezó era espontánea.

La defensa de Andrade y el argumento de la “marcha orgánica”

Andrade ha negado que su participación estuviera vinculada a un encargo partidista. Insiste en que la marcha fue genuina y que su labor no tuvo relación con intereses del PAN. También denunció amenazas y responsabilizó al gobierno por divulgar sus datos personales.

Tras la exposición mediática, afirmó que tendría que abandonar México por seguridad, algo que algunos medios han descrito como una salida forzada por la presión política.

El historial político que complica su narrativa

A esto se suma que distintos reportes han documentado que Andrade ya tenía vínculos previos con estructuras partidistas: colaboraciones con el PAN y una precandidatura con el PRI.

¿Qué está probado y qué falta por aclarar?

Las pruebas difundidas, hasta ahora provienen principalmente de documentos presentados por Morena; no existe una investigación judicial públicamente anunciada.