Edson Andrade recibe amenazas luego de ser exhibido por Sheinbaum; niega vínculos políticos

Edson fue expuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, por estar a favor de la movilización de la "Generación Z"

Edson Andrade, uno de los convocantes a la manifestación conocida como la “Marcha Generación Z”, desmintió categóricamente la narrativa del gobierno que lo vincula con partidos políticos opositores o figuras como Claudio X. González.

El joven, cuya imagen fue mostrada en la conferencia mañanera del gobierno, afirmó que su participación fue independiente y orgánica, buscando evitar que los partidos políticos y sus intereses “enviciaran” la causa, destacando la naturaleza de la marcha juvenil.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Andrade explicó que su video invitando a la manifestación fue publicado hace casi una semana y que no fue el que tuvo mayor alcance.

¿Fue organizado por partidos o por ciudadanos?

Subrayó que él no está “detrás de la marcha” sino que se sumó de forma individual, con la intención de que fueran los jóvenes y ciudadanos quienes hablaran por sí mismos, sin que el gobierno pudiera construir la narrativa de que había políticos de oposición o empresarios “manipulando” el movimiento.

Andrade enfatizó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mentido sobre su trayectoria, y aseguró que nunca ha sido candidato a concejal por el PRI ni ha tenido militancia partidista alguna, ni en el pasado ni en el presente.

“Cualquier mexicano, tenga afiliación partidista o no, puede salir a manifestarse libremente”. — Edson Andrade

¿Qué consecuencias ha tenido la exhibición pública?

El joven reveló que, a raíz de la exhibición, se siente “inseguro” y ha recibido amenazas “implícitas” en redes sociales, incluyendo comentarios que le advierten que podría “aparecer en bolsas”.

Reconoció que, si bien siempre recibe ataques por su contenido de opinión política, la situación ha escalado tras ser señalado directamente por Claudia Sheinbaum.

¿Cómo surgió el movimiento?

La persona que preside la conferencia mañanera usa “todo el poder del Estado” y cuenta con “bots impresionantes en redes sociales” para deslegitimar la causa, declaró. La reacción oficial no fue un error, sino una “advertencia directa” ante la existencia de una nueva generación de manifestantes cuyo mensaje ya “se le salió de control” al gobierno.

Edson aclaró que el movimiento nació de manera “orgánica” en plataformas digitales como Discord y Twitch, y enfáticamente declaró que no representa a ningún partido político.

La movilización está prevista para iniciar a partir de las 11:00 de la mañana, a pesar de que el Zócalo se encuentra “amurallado”, reflejando el alcance de la marcha juvenil que ha surgido en redes sociales.

