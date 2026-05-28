Colonos israelíes asaltan comunidad cerca de Hebrón; atacan a una familia palestina y a su perro

La violencia en Cisjordania volvió a escalar este 2026 tras un nuevo ataque atribuido a colonos israelíes contra una comunidad beduina ubicada cerca de Hebrón, una de las zonas más tensas del territorio palestino ocupado. El incidente, que generó indignación entre organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos, dejó a una familia palestina agredida junto con su perro, en medio de un contexto marcado por el aumento de ataques contra aldeas y asentamientos beduinos.

Watch | An Israeli settler violently attack a Palestinian woman and a child, pushing them both to the ground, after storming their home in Khirbet Al-Markaz in Masafer Yatta, south of occupied Hebron. pic.twitter.com/psxjHLxezC — Quds News Network (@QudsNen) May 27, 2026

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales y organizaciones que monitorean la situación en la región, el asalto ocurrió en una comunidad ubicada en las colinas del sur de Hebrón, donde grupos de colonos irrumpieron en la zona y protagonizaron actos de violencia contra residentes palestinos.

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Aumentan los ataques contra comunidades beduinas en Cisjordania

El caso ocurre en un momento de creciente tensión en Cisjordania. Diversos informes documentaron durante 2026 el desplazamiento forzado de familias beduinas debido a presiones, amenazas y agresiones relacionadas con colonos israelíes.

En localidades cercanas a Jericó y Hebrón, decenas de familias han abandonado sus hogares tras denunciar hostigamiento constante. Organizaciones de derechos humanos alertaron que varias comunidades prácticamente desaparecieron después de meses de intimidaciones y episodios violentos.

La situación también ha provocado preocupación internacional debido al impacto humanitario sobre poblaciones que dependen principalmente de la ganadería y el pastoreo para sobrevivir.

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Hebrón sigue siendo uno de los principales focos de tensión

La región de Hebrón mantiene desde hace años una compleja convivencia entre comunidades palestinas y asentamientos israelíes. En distintas aldeas de la zona se han reportado agresiones contra pastores, daños a viviendas, ataques a animales y enfrentamientos que involucran tanto a colonos como a residentes palestinos.

Organizaciones internacionales han señalado que los ataques se intensificaron desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, provocando un deterioro constante de las condiciones de seguridad para miles de familias palestinas que viven en áreas rurales de Cisjordania.

Crece la presión internacional por la violencia en Cisjordania

El nuevo ataque contra la comunidad beduina reavivó las críticas sobre la falta de protección para los civiles palestinos que habitan estas zonas. Diversos organismos internacionales han pedido medidas urgentes para evitar nuevos desplazamientos y garantizar la seguridad de las familias afectadas.

Mientras continúan las tensiones en Gaza y las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente, la violencia en Cisjordania sigue representando uno de los principales desafíos para la estabilidad regional. El caso ocurrido cerca de Hebrón vuelve a colocar bajo los reflectores una crisis que, lejos de disminuir, mantiene a cientos de familias viviendo bajo incertidumbre y temor permanente.