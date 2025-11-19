Las tres corona de México en Miss Universo: ¿Fátima será la cuarta?

La edición 74.ª de Miss Universo ha captado la atención de todos. La gran final se celebrará el viernes 21 de noviembre en Tailandia, y los espectadores en México podrán seguirla a partir de las 19:00 horas del jueves 20 de noviembre.

Este popular certamen de belleza global se originó en 1952, contando con cerca de 30 concursantes y coronando a Finlandia como la primera ganadora. La participación de México en Miss Universo data de ese mismo año, con Olga Llorens siendo la primera representante mexicana. La popularidad del concurso experimentó un crecimiento masivo a partir de 1995, cuando comenzó a transmitirse por televisión.

¿Cuántas veces ha ganado México el Miss Universo?

El concurso de Miss Universo ha evolucionado de ser un simple certamen de belleza a convertirse en una importante plataforma internacional, para la influencia y el cambio, de las mujeres. México ha formado parte de esta historia desde sus inicios y ha conquistado la corona en tres ocasiones, con una separación de casi una década entre cada triunfo.

Lupita Jones (1991)

Originaria de Mexicali, Baja California, Lupita Jones fue la primera mexicana en obtener la victoria en este certamen de talla mundial. Ganó a la edad de 23 años, con una estatura de 1.73 m. Su triunfo fue visto no solo como un logro en el ámbito de la belleza, sino también como una validación de la capacidad de México para competir exitosamente en las “grandes ligas” internacionales. Posteriormente, fundó y se convirtió en la Directora Nacional de “Mexicana Universal”.

Ximena Navarrete (2010)

Originaria de Guadalajara, Jalisco, trajo la corona de vuelta a México a la edad de 22 años, con una estatura de 1.75 cm. Instauró la tradición mexicana de vestir de rojo en la noche final, luciendo en su caso un diseño de Benito Santos, lo que estableció un estándar de alta costura para las futuras participantes. Tras su victoria, incursionó en la industria del entretenimiento y la actuación, y actualmente se dedica a la maternidad.

Andrea Meza (2020)

Meza, nacida en Chihuahua, Chihuahua, se coronó ganadora de la edición celebrada tras la pandemia de COVID-19. Tenía 26 años y medía 1.82 m en el momento de su victoria. Su carrera profesional destacó al ser ingeniera de software. Su triunfo generó controversia en el ámbito digital, principalmente por la comparación del diseño de su vestido de noche rojo con un modelo de otra marca. Hoy es presentador de televisión y activista.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch, la representante de México en esta edición de Miis universo tiene 25 años y una estatura de 1.74 m, es originaria de Santiago de Teapa, Tabasco, donde nació el 19 de mayo de 2000. Posee una licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, complementada con estudios internacionales en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y el Lyndon Institute de Vermont.

Su historia personal, incluyendo su lucha con el TDAH, resuena poderosamente con la tendencia actual de Miss Universo de buscar autenticidad y abordar causas sociales relevantes. Esta resonancia le ha otorgado gran popularidad y una considerable atención mediática, especialmente tras un incidente polémico con Nawat, un expropietario del concurso, a quien ella confrontó públicamente tras ser insultada. Este asunto fue resuelto con intervención de miembros como Raul Rocha, mexicano que es dueño del 50% de la organización.

¿Qué probabilidad tiene Fátima Bosch de ser la próxima Miss Universo?

Fátima Bosch se consolida como una de las principales contendientes a la corona de Miss Universo, a pesar de tener un 11 % de probabilidades de ganar frente al 16 % de Manalo, según las votaciones. De acuerdo con los análisis de Polymarket, la representante de Tabasco ha mostrado una tendencia alcista en los últimos días. Distintos portales de apuestas y análisis la sitúan en el top 5 y top 3, dejando claro que Bosch es vista como una fuerte aspirante.

La evidencia sugiere que Bosch posee todas las credenciales estéticas y técnicas para triunfar: su desempeño en traje de baño y vestido de noche ha sido impecable, y su oratoria se apoya en una causa social genuina. No obstante, la clave de su victoria podría ser política: ¿premiará o castigará la organización Miss Universo el desafío de Fátima a un directivo, validando su mensaje de empoderamiento femenino?

Vota por México: Guía paso a paso para apoyar a Fátima Bosch en Miss Universo

Los fanáticos de Miss Universo 2025 pueden seguir el evento en vivo y votar por su candidata favorita, incluida Fátima Bosch, representante de México, a través de la aplicación oficial del certamen, disponible para iOS y Android; para participar, deben descargarla, registrarse con datos básicos y localizar la sección de votación, donde se selecciona a la candidata por país y se emite al menos un voto gratuito tocando la estrella amarilla dentro del período establecido