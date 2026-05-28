EE.UU. e Irán logran acuerdo preliminar sobre Ormuz y programa nuclear, pero Trump aún no da el sí final

Acuerdo nuclear entre Irán y EE.UU. avanza, pero falta la decisión de Trump. Getty Images

La tensión en Medio Oriente podría entrar en una nueva etapa luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo preliminar para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y comenzar conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el pacto todavía no está cerrado porque falta la aprobación final del presidente estadounidense Donald Trump.

La información fue revelada por diversos medios internacionales este 28 de mayo de 2026 y rápidamente provocó reacciones en los mercados energéticos, gobiernos de la región y aliados de Washington, debido a la importancia que tiene el estrecho de Ormuz para la economía mundial.

De acuerdo con los reportes, el entendimiento contempla una extensión temporal del alto al fuego entre ambas partes durante 60 días, así como la reapertura gradual del tránsito marítimo en Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes para el transporte internacional de petróleo.

¿Qué incluye el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Según versiones difundidas por Axios y retomadas por diversos medios internacionales, el acuerdo también abriría una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y Teherán durante los últimos años.

Entre los temas que estarían sobre la mesa se encuentran las reservas de uranio enriquecido de Irán, posibles alivios a algunas sanciones económicas y mecanismos para evitar una nueva escalada militar en la región.

No obstante, la situación sigue siendo incierta. Mientras funcionarios estadounidenses han hablado de avances importantes, autoridades iraníes han negado públicamente que exista un acuerdo definitivo, lo que refleja las diferencias que todavía persisten entre ambas partes.

El estrecho de Ormuz sigue siendo la clave

El posible pacto tiene un enorme peso geopolítico porque el estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Por esta vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, por lo que cualquier bloqueo o conflicto en la zona genera impacto inmediato en los precios internacionales de la energía.

Durante los últimos meses, la posibilidad de un cierre parcial del paso marítimo provocó preocupación entre gobiernos occidentales, empresas energéticas y mercados financieros.

Ahora, la reapertura del corredor comercial aparece como uno de los principales incentivos para intentar reducir las tensiones militares que han marcado la relación entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Sin embargo, el futuro del acuerdo depende de una decisión política clave. Donald Trump todavía analiza los términos finales del entendimiento y, de acuerdo con reportes internacionales, pidió más tiempo antes de autorizar formalmente el pacto.

La decisión podría definir si Medio Oriente entra en una nueva etapa de negociación o si la región vuelve a acercarse a una escalada militar que tendría consecuencias globales.

Fuentes internacionales señalan que el acuerdo sigue en fase preliminar y que aún existen diferencias entre Washington y Teherán sobre algunos puntos relacionados con sanciones y actividad nuclear.