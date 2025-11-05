Fátima Bosch en Miss Universo: denuncian contradicciones en el certamen

El certamen de Miss Universo, que antes era un concurso de belleza, ahora trata de empoderar y darle voz a las mujeres, abanderando causas. Lo que pasó en Tailandia a Fátima Bosch es algo que no se esperaba y de pronto se hizo viral porque ya nadie acepta esas conductas, reprochó la directora editorial de la revista “Quién”, María Torres, tras el episodio que la representante de México tuvo que pasar en voz del organizador del certamen, Nawat Itsaragrisil.

¿Qué ocurrió con Fátima Bosch durante Miss Universo?

“Si seguimos haciendo concursos de belleza, seguimos fomentando estas prácticas, lo que le haría falta a Miss Universo es cambiar las estructuras, es un concurso que habla de empoderamiento y de liderazgo, de voz femenina y sigue estando organizado, dirigido y juzgado en su mayoría por hombres y figuras autoritarias, de entrada, hay un mensaje que se contradice”, señaló María Torres en entrevista con Diego Martínez e Isaac Morán para “Así las Cosas”, en donde sentenció “No basta con hablar de inclusión”.

La editora compartió que Fátima Bosch decidió “no subir contenido de una plataforma de apuestas on line” en sus redes y no asistir a un evento con patrocinadores, por lo cual “el organizador del concurso decidió regañarla públicamente y en medio del escenario frente a todas las concursantes con el micrófono le quitó el gafete y la interrumpió cuando ella trató de explicar lo que había sucedido, le dijo que se callara, que era una tonta y que si quería seguir participando se quedara sentada y callada”.

¿Qué consecuencias tuvo el incidente en el certamen?

Tras el lamentable suceso, y en solidaridad, “sorprendió que luego de la escena varias misses salieron del lugar”, acompañando a la mexicana.

Como era de esperarse, dijo, “este señor -Nawat Itsaragrisil- fue retirado del certamen”, hecho que María celebró: “Está muy bien que hayan tomado esa decisión”, pues en esta época, señaló, “ya nadie acepta estas conductas”.

