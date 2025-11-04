Nawat se disculpa tras llamar “tonta” a Fátima Bosch, pero arremete contra equipos de las concursantes | VIDEO

El presidente de Miss Universo Tailandia ofreció disculpas públicas y su versión de lo ocurrido con Fátima Bosch.

Nawat Itsaragrisil, director de la organización Miss Universo en Tailandia, ofreció disculpas tras el intercambio que sostuvo con la representante mexicana, Fátima Bosch, durante un evento del certamen que se viralizó en redes sociales. El reclamo ocurrió frente a varias participantes, luego de que el tailandés la confrontara por no compartir contenido promocional del concurso en sus redes.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Itsaragrisil reconoció su comportamiento y manifestó sus disculpas a “todos los que se sintieron mal, incómodos o afectados”.

Nawat se disculpa tras escándalo con Fátima Bosch

“A veces surgen imprevistos”, dijo. “Todas las delegadas son honestas. Quizás se confundan al leer los anuncios de Miss Universe y lo que quiero hacer. Es muy complicado, pero resolveremos el problema reuniéndonos primero con la Organización Miss Universe esta tarde en Tailandia”, añadió.

El directivo explicó que el intercambio con Bosch se originó, entre tanto, porque no logró escuchar bien lo que ella decía al encontrarse lejos; admitió que se molestó y que pidió apoyo de seguridad porque “no estaba seguro de lo que estaba pasando y estaba rodeado por mexicanos”, aunque insistió en que lo hizo “solo para estar a salvo”.

Culpó a los equipos de los desacuerdos

El empresario tailandés contó que su molestia surgió cuando Fátima le dijo que debía consultar con su equipo en México antes de publicar contenido del certamen debido a que este tipo de prácticas no están contempladas dentro de las normas del evento.

Pero la situación no solo se limita a la tabasqueña, sino que más de 15 concursantes han rechazado colaborar con las actividades promocionales de Miss Universo Tailandia. Sin embargo, justificó que decidió usar el caso de México como ejemplo por la cantidad de reportes de “mentores que se niegan”.

Asimismo, arremetió contra los equipos de las concursantes, a quienes responsabilizó de obstaculizar las colaboraciones de este tipo entre las delegadas y la organización del certamen.

