Raúl Rocha rechaza señalamientos de Omar Harfouch sobre fraude en la selección de finalistas de Miss Universo 2025.

Luego de que Omar Harfouch, empresario, pianista y compositor franco-libanés, anunciara su renuncia como jurado en el certamen de Miss Universo 2025 debido a un presunto fraude en el proceso de votación, Raúl Rocha Cantú, director del concurso, respondió a los señalamientos.

Y es que Harfouch afirmó en redes sociales que se realizó un proceso de preselección para elegir a 30 concursantes de entre 136, pero aseguró que dicho procedimiento se llevó a cabo por personas “ajenas” al jurado y denunció que la persona que conocía los resultados pertenecía a una organización nacional de un país participante, lo que, según él, constituiría un conflicto de interés.

¿Qué dijo Raúl Rocha Cantú a Omar Harfouch?

Ante las acusaciones de presunta falta de transparencia, Rocha Cantú dijo que el 17 de noviembre, la organización publicó el comité de selección del programa Beyond the Crown, una iniciativa independiente de impacto social que, según dijo, opera completamente separada del certamen y del panel de jueces.

Aprovechó para criticar a Omar, acusándolo de generar confusión.

Sus comentarios insinuaron de manera incorrecta que se había formado un jurado no autorizado o improvisado y que los jueces oficiales habían sido excluidos del proceso de selección de finalistas — Raúl Rocha Cantú.

Además, rechazó exista un jurado improvisado y aseguró que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar delegadas o seleccionar finalistas. Dijo que todas las evaluaciones se mantienen bajo el protocolo oficial de Miss Universo y confirmó la renuncia de Omar.

Sin embargo, también aclaró que Omar tiene prohibido usar, exhibir, referenciar o asociarse con cualquier marca registrada, logotipo, título o propiedad de Miss Universo en cualquier formato o comunicación. De hacerlo, advirtió, podría enfrentar acciones legales.

“Para mí, considero que esto es ilegal”: Omar responde a Raúl Rocha

En respuesta, el ahora exmiembro del jurado del certamen, concluyó: