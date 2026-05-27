Así fue el rescate de cinco personas atrapadas dentro de una cueva. X

Un impresionante operativo de rescate en Laos mantiene al mundo pendiente luego de que autoridades confirmaran que cinco de las siete personas atrapadas dentro de una cueva fueron encontradas con vida. El momento quedó grabado en VIDEO y rápidamente se volvió viral en redes sociales durante este 2026.

Las imágenes muestran a rescatistas ingresando por estrechos túneles inundados hasta localizar a las víctimas, quienes permanecían aisladas desde hace varios días tras quedar atrapadas por una repentina subida del agua dentro del sistema cavernoso ubicado en una zona montañosa del país asiático.

Equipos de emergencia de Laos, junto con especialistas internacionales en rescate subterráneo, participaron en las labores que se extendieron durante horas debido a las difíciles condiciones dentro de la cueva. La operación se complicó por la falta de oxígeno, el lodo y el riesgo constante de nuevos derrumbes.

Rescate en Laos: revelan VIDEO del momento en que hallan vivos a cinco personas atrapadas en una cueva pic.twitter.com/ITAq5CmJR3 — Franc (@paco__miranda) May 27, 2026

¿Cómo encontraron con vida a las personas atrapadas en la cueva de Laos?

De acuerdo con reportes oficiales de este 2026, los rescatistas lograron establecer comunicación con parte del grupo luego de detectar señales de movimiento en una de las cámaras internas de la cueva. Posteriormente, buzos especializados avanzaron entre zonas completamente inundadas hasta llegar al sitio donde permanecían refugiadas las víctimas.

El VIDEO difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que los equipos de emergencia iluminan con linternas a los sobrevivientes, quienes reaccionan emocionados al escuchar que serían evacuados.

Las autoridades informaron que las cinco personas encontradas presentaban signos de agotamiento y deshidratación, aunque conscientes. Paramédicos ingresaron suministros médicos, agua y alimentos antes de iniciar el proceso de extracción.

VIDEO del rescate en Laos emociona a millones en redes sociales

La grabación del rescate provocó millones de reacciones en plataformas como X, TikTok y Facebook. Usuarios de distintas partes del mundo calificaron el operativo como un “milagro” debido a las complejas condiciones dentro de la cueva.

Muchos recordaron otros rescates históricos ocurridos en Asia en los últimos años, especialmente aquellos relacionados con menores y excursionistas atrapados por inundaciones repentinas. Expertos señalaron que este tipo de accidentes suele aumentar durante temporadas de lluvias intensas en la región.

Las autoridades de Laos pidieron evitar acercarse a la zona mientras continúan las labores para localizar a las dos personas que todavía permanecen desaparecidas dentro del sistema cavernoso.

Continúa la búsqueda de dos desaparecidos dentro de la cueva

El gobierno local confirmó que las operaciones de rescate seguirán activas durante las próximas horas de este 2026. Equipos especializados mantienen el monitoreo constante del nivel del agua y trabajan con drones y sensores térmicos para intentar ubicar a las personas restantes.

Mientras tanto, familiares de las víctimas permanecen en las inmediaciones de la cueva esperando noticias sobre el operativo que ya conmueve a millones alrededor del mundo.

El VIDEO del momento en que hallaron con vida a cinco personas atrapadas en Laos sigue acumulando reproducciones y se ha convertido en una de las imágenes más impactantes de este año.