Reportan detención de director de Miss Universo México en Tailandia tras escándalo de Fátima Bosch

Detienen a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, en Tailandia por un conflicto con patrocinadores prohibidos por la ley.

El certamen Miss Universo 2025 suma una nueva polémica con la detención del director de la franquicia en nuestro país, Jorge Figueroa, luego que Fátima Bosch, representante de México, fue llamada “tonta” por el organizador tailandés, Nawat Itsaragrisil.

La actriz, modelo y exdirectora del certamen en México, Martha Cristiana, fue quien confirmó esta versión durante una entrevista.

Te puede interesar: Nawat se disculpa tras llamar “tonta” a Fátima Bosch, pero arremete contra equipos de las concursantes | VIDEO

¿Por qué detuvieron al director de Miss Universo México?

Martha Cristiana aseguró al experto en certámenes de belleza, Miguel Masjuan, que entre los mexicanos detenidos en Tailandia se encuentra Jorge Figueroa, actual director de Miss Universo México, debido a una denuncia del empresario Nawat Itsaragrisil.

La también exdirectora de Miss Universo México, dijo que esto se debe a que el tailandés descubrió que uno de los patrocinadores de la representante mexicana es una empresa de apuestas online, una actividad prohibida en Tailandia.

Tras el desencuentro de Fátima Bosch, la modelo expresó que Figueroa “es un personaje que le ha costado la chamba a muchas personas además del costo enorme en términos de prestigio para la organización y ahora a México".

¿Qué provocó el altercado entre Fátima Bosch y el empresario Nawat Itsaragrisil?

El pasado 4 de noviembre, el anfitrión de Miss Universo Tailandia y anfitrión del certámen, Nawat Itsaragrisil, ofendió a Fátima Bosch, la representante de México, durante una de las actividades de arranque del concurso.

Durante el desencuentro, que tuvo lugar frente a todas las demás concursantes, el empresario llamó “tonta” a Bosch luego de reclamarle que no publicara contenido de Tailandia en sus redes sociales.

Nawat llegó incluso a llamar al equipo de seguridad para que retiraran a la tabasqueña del sitio, lo que hizo que las demás delegadas se levantaran de sus asientos y se fueran, pese a que Itsaragrisil les advirtió que se quedaran si querían continuar en el concurso.

Poco después, Nawat se disculpó en una transmisión en vivo con Fátima, sin embargo quedó relegado del certamen.

Síguenos en Google News y encuentra más información