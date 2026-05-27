Mx - ¿Un migrante puede obtener la ciudadanía al entrar al Ejército de EU? Esto dice la ley en 2026 / Tetra Images

Miles de migrantes en Estados Unidos ven al Ejército como una oportunidad laboral, pero también como una posible puerta hacia la ciudadanía. Si bien existe un camino legal para naturalizarse mediante el servicio militar, no todos los extranjeros califican automáticamente ni basta con enlistarse para convertirse en ciudadano estadounidense.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como U.S. Citizenship and Immigration Services, los miembros no ciudadanos de las Fuerzas Armadas pueden solicitar la naturalización acelerada si cumplen ciertos requisitos migratorios y de servicio. La ley contempla beneficios especiales para quienes sirven durante periodos de conflicto o “hostilidades”, categoría que sigue activa desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

RECOMENDADO: ¿Quién ganaría una guerra entre Estados Unidos y China? Así se comparan sus ejércitos, armas nucleares y poder militar

¿Qué migrantes sí pueden entrar al Ejército de Estados Unidos?

No cualquier persona que cruza la frontera puede enlistarse. Actualmente, el Departamento de Defensa exige que el solicitante tenga un estatus migratorio legal válido, como residencia permanente o ciertas protecciones autorizadas. Es decir, un migrante indocumentado no puede ingresar directamente al Ejército regular de EU bajo las reglas vigentes.

Entre los requisitos más importantes destacan:

Tener residencia permanente legal o autorización migratoria válida

Aprobar exámenes físicos, médicos y de antecedentes

Cumplir con requisitos de edad y educación

Demostrar dominio básico del inglés

La información oficial del Department of Defense y de U.S. Citizenship and Immigration Services señala que el proceso migratorio no es automático y cada caso se revisa individualmente.

RECOMENDADO: Murió por miedo al ICE: quién era Jesús Juárez, el migrante mexicano que evitó el hospital

Ciudadanía acelerada: cómo funciona el beneficio militar

La legislación estadounidense permite que algunos militares extranjeros reduzcan tiempos y requisitos para obtener la ciudadanía. En ciertos escenarios, incluso pueden evitar el periodo mínimo de residencia habitual que se exige a otros migrantes. Sin embargo, el gobierno federal también puede negar solicitudes si detecta antecedentes penales, fraudes migratorios o bajas deshonrosas dentro de las Fuerzas Armadas.

Durante los últimos años, programas especiales para reclutar migrantes han cambiado constantemente por decisiones políticas y de seguridad nacional. Por eso, especialistas recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con servicio militar y naturalización en Estados Unidos.