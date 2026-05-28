Ébola: Congo eleva a 238 el número de muertes por contagio

El Ministerio de la Comunicación de Congo confirma 238 muertes por ébola, y más de mil 77 contagios por la variedad bundibugyo. / Michel Lunanga

La República Democrática de Congo dio a conocer que el número de personas fallecidas por el contagio de ébola en su variedad bundibugyo deja un total de 238 personas fallecidas y alerta por el incremento en contagio.

De acuerdo con reciente boletín publicado por el Ministerio de la Comunicación, el número de casos sospechosos acumula ya 1 mil 77 personas contagiadas por a variedad de ébola.

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Las acciones de seguridad y vigilancia a nivel internacional y en particular sobre las zonas afectadas continúa a fin de sensibilizar a las poblaciones y mantener el mínimo el número de contagios, sin embargo, la cifra dada por la Organización Mundial de la Salud, asciende a 222 hasta el día de ayer, 27 de mayo.

Cabe recordar que el pasado 17 de mayo, la propia OMS elevó a “muy alto” el riesgo de contagio por el brote de ébola ubicado en Uganda. Actualmente, son 10 países de África los que se encuentran con mayor riesgo de contagio.

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