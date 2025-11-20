El que convoca a la violencia se equivoca… el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar: Sheinbaum

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad donde incluso fue complejo pasar a pie, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje a los que dijo reivindican la mano dura, la ultraderecha, y disfrutaron de privilegios que siguen buscando.

Al encabezar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana enfatizó que es ahora cuando está época de la historia tiene fuerza porque hay defensa de las conquistas por lo que dijo, México no caminará hacia atrás y no pueden tener resonancia los discursos de la violencia.

¿Qué mensaje emitió durante la ceremonia?

“No tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta al odio se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca, el que convoca a una intervención extranjera se equivoca. El que convoca el que piense que, aliándose con el exterior, tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca”. — Claudia Sheinbaum

¿Cómo respondió ante las movilizaciones y críticas?

Y mientras se realizaron las movilizaciones convocadas por la llamada Generación Z, convocó a la memoria profunda y aseguró que actualmente existe democracia y un gobierno que escucha, respeta y responde a su pueblo, pues dijo, las libertades no se otorgan desde arriba, y como ha dicho en las conferencias, reiteró que ahora nadie es silenciado ni perseguido por pensar distinto y enfatizó que el gobierno no es un club de privilegios.

La jefa del Ejecutivo Federal dijo que hay una campaña contra su gobierno porque saben que no se doblegará por intereses de unos cuantos.

¿Qué mensaje envió sobre la defensa del país?

“Nuestra honestidad y amor al pueblo no se acompañan por eso la campaña de calumnias de mentiras no hacen mella porque el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad, la injusticia, el pueblo de México está más fuerte porque sabe que juntas y juntos defendemos la soberanía la independencia la democracia y la justicia”. <a href="https://news.google.com/publications/CAAqKAgKIiJDQklTRXdnTWFnOEtEWGR5WVdScGJ5NWpiMjB1Ylhnb0FBUAE?hl=es-419&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419" target="_blank" rel=""></a> — Claudia Sheinbaum

115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Ciudad de México https://t.co/51cSVs2Vpp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 20, 2025

