¿Habrá marcha de Generación Z México el 20 de noviembre? Convocatorias se contradicen y acusan relación con partidos políticos

Convocatorias a la marcha del 20 de noviembre de Generación Z se contradicen en redes.

Pese al número de lesionados y los hechos de violencia registrados durante la marcha del 15 de noviembre de Generación Z en México, en redes sociales circula una nueva convocatoria a una tercera movilización este jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México.

A diferencia de la convocatoria múltiple que se publicaron para la marcha del pasado sábado, en la que se hizo un llamado a protestas en distintos estados, en esta ocasión, señala “Estados que deseen participar, mismo punto de inicio y final que el 15 de noviembre”.

Es decir, la marcha volvería a iniciar en el Ángel de la Independencia para avanzar hacia el Zócalo capitalino. Sin embargo, también hay un llamado a manifestarse en la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de las 9 de la mañana.

Convocatoria de @somosgeneracionzmx para marchar el 20 de noviembre. Ampliar

Convocatorias de Generación Z México se contradicen en redes

En cambio, Iván Rejón, quien anteriormente se había identificado como administrador y representante del servidor del movimiento, rechazó a través de redes sociales que Generación Z haya convocado a una marcha este jueves 20 de noviembre.

Generación Z denuncia las convocatorias falsas que circulan en redes sociales, invitando a una marcha para el 20 y 30 de noviembre. Es un engaño. — Iván Rejón en Instagram.

¿Fractura dentro del movimiento Generación Z México?

Desde hace una semana, Iván Rejón anunció en sus redes sociales que rompía relaciones con la cuenta @somosgeneracionzmx, perfil que había difundido la mayoría de comunicados relacionados con la marcha del 15 de noviembre. Ante esto, dijo que @somosgeneracionzmx_oficial sería la nueva cuenta del movimiento.

En los mensajes relacionados con la supuesta convocatoria del 20 de noviembre, reiteró que no están llamando a ninguna marcha. Además, acusó que cualquier página distinta a la mencionada “está ligada a partidos políticos”, según publicó en Instagram.

Desfile militar del 20 de noviembre cambiará de ruta

A pesar de las contradicciones, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana iniciará su recorrido desde la plancha del Zócalo hacia el Monumento a la Revolución, a partir de las 10 de la mañana, avanzando por 5 de Mayo, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y avenida de la República.

Vamos a ver. Ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20. Vamos a ver. Nuevamente les digo: no hay que caer en la provocación ni en la violencia. Y todos aquellos que la están promoviendo hacen muy mal al país y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no, no caer en la provocación. Vamos a ver cómo se desarrolla estos días — Claudia Sheinbaum.