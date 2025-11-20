Hieren en asalto a jefe policiaco de Tlaquiltenango, Morelos

Abraham Emmanuel Córdoba Valdés, director de la Policía Municipal de Tlaquiltenango, resultó herido de una mano tras ser víctima de un intento de asalto, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. La dependencia descartó que se tratara de un ATAQUE A JEFE POLICIACO, como inicialmente se especuló.

SSP niega ataque directo y detalla la agresión

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aclaró que el hecho no fue un ataque armado, sino un asalto cometido por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Explicó que el jefe policial conducía su vehículo particular, vestido de civil, y circulaba por el camino a Temilpa, en el municipio de Tlaltizapán, cuando los agresores se le emparejaron para despojarlo de sus pertenencias.

El jefe policiaco trató de defenderse y fue herido

De acuerdo con Urrutia Lozano, Córdoba Valdés intentó defenderse y recibió un disparo en una mano. Tras la agresión, solicitó apoyo de sus compañeros para buscar a los responsables; sin embargo, no fue posible detenerlos.

El funcionario estatal sostuvo que la víctima se dirigía a Tlaquiltenango en el momento del incidente y reiteró que el ataque no está relacionado con su actividad policial.

