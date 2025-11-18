Actos violentos no tienen relación con grupos de la Cuarta Transformación: Claudia Sheinbaum

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presuntos vínculos entre los grupos violentos registrados en la marcha de la llamada Generación Z con su gobierno el partido o Morena.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria recordó imágenes donde los manifestantes agredían a elementos policíacos además de irrumpir las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional.

“Ayer mostré las fotografías, esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento… son, por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que puedas contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el gabinete de seguridad porque ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha, entonces son tiene nada que ver con eso, es parte de esta retórica que quieren hacer pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento, nosotros luchamos de manera pacífica”. — claudia Sheinbaum, presidenta de México

Protestas como universitaria fueron pacíficas: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que cuando era parte de la oposición, todas las protestas, fueron pacificas, incluso cuando estuvo involucrada en los movimientos universitarios o cuando promovían los temas que encabezaba su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

“Todas de manera pacífica, no se rompía ni un vidrio, no se pintaba ni siquiera los monumentos históricos, yo recuerdo cuando estudiantes que hicimos una movilización al Zócalo en 1987, nos decían porque íbamos marchando y nos decían ya llegamos al centro histórico, no vayan a usar spray, no vayan a pintar porque son monumentos históricos pero nosotros nunca fuimos a golpear a un policía o nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos y así se fue construyendo la conciencia en el pueblo, convenciendo, convenciendo me tocó, tocar miles y miles y miles de casa”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Confió que el desfile del próximo 20 de noviembre pueda realizarse normalmente a pesar de la convocatoria de la Generación Z para tomar de nuevo las calles de la capital del país y llamó a la población conducirse de manera pacifica.

