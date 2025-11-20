Durango aprueba la “Ley Nicole” que prohíbe cirugías estéticas en menores de edad

Con la aprobación de la llamada Ley Nicole, Durango prohíbe cirugías estética en menores de edad.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley Nicole Durango, un conjunto de reformas al Código Penal que prohíben realizar cirugías estéticas en menores de edad y sancionan la usurpación de funciones en procedimientos médico-quirúrgicos.

Responsabilidad compartida y protección a la infancia

Durante la sesión ordinaria, la Comisión de Justicia presentó el dictamen que establece corresponsabilidad para padres de familia y centros hospitalarios, reforzando la concientización sobre los riesgos de estos procedimientos y la supervisión de quienes los realizan.

La diputada Sandra Amaya Rosales, de Morena, resaltó que “este dictamen coincide plenamente con la visión de MORENA… que protege a quienes no pueden defenderse y que entiende que la justicia social comienza por lo más básico, garantizar la vida, la integridad y la seguridad de nuestras niñas y nuestros niños”. Agregó que no existe agenda política más relevante que salvaguardar la vida y que esta reforma representa un “nunca más” necesario.

Sanciones para falsos especialistas y vigilancia sanitaria

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Sughey Torres Rodríguez afirmó que su bancada aportó propuestas clave para sancionar a quienes realicen procedimientos especializados sin certificación: “Estamos convencidas de que su aprobación fortalece la justicia, la confianza ciudadana y el compromiso de este Congreso con la defensa de los derechos fundamentales”.

Por el PAN, Gaby Vázquez Chacón destacó que votaron a favor porque coinciden con la visión de proteger la salud, fortalecer la justicia y brindar seguridad jurídica. Subrayó que es fundamental educar y acompañar a niñas, niños y adolescentes para que se acepten como son, así como combatir la desinformación y cerrar la puerta a quienes lucran con la vulnerabilidad.

