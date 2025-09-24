Paloma Nicole: Fallece menor al ser sometida a cirugía estética y Fiscalía de Durango ya investiga el caso

Paloma Nicole era una adolescente de 14 años que falleció el 20 de septiembre en la Clínica Santa María en Durango, México. La chica perdió la vida por una cirugía estética a la que fue sometida y acusan que fue presionada por su madre, te explicamos todos los detalles sobre lo que se sabe hasta el momento de este caso tan desafortunado.

¿Por qué Paloma Nicole fue sometida a una cirugía estética a tan corta edad?

De acuerdo con los primeros reportes de diversas fuentes, se dice que la madre de la menor es la principal sospechosa de que todo esto sucediera pues el padre de Paloma Nicole, menciona en su denuncia que todo sucedió por el COVID.

Primero, la madre de la menor le habría informado a su papá que viajarían a una sierra en Durango porque Paloma Nicole estaba enferma por COVID. Poco después el mismo padre fue informado de que su hija estaba hospitalizada en estado grave debido a complicaciones severas en una cirugía estética.

La operación que se suponía que la adolescente sería sometida era aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos, esto iba a ser un regalo por sus 15 años que cumpliría en 2026. Durante el procedimiento, se dice que Paloma Nicole sufrió un paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral, lo que la llevó a perder la vida.

Finalmente, el padre de la adolescente decidió verla por sí mismo y confirmó que su hija tenía su cuerpo modificado y huellas de la cirugía estética, por lo que exige a las autoridades investigar el caso. Asimismo, en su denuncia señala a su mamá como la responsable, así como también al hospital y al médico que permitió el procedimiento estético.

Por otro lado, el padre denuncia también que en el acta de defunción se mencionó como causa de muerte “enfermedad” lo que se consideraría como el delito de encubrimiento y falsedad.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica lanzó un comunicado mencionando que brindarán a las autoridades correspondientes la información necesaria para esclarecer el caso de Paloma Nicole, mientras el médico ya fue suspendido.

Hasta el momento la Fiscalía de Durango ya abrió una carpeta de investigación, donde se solicitó una autopsia para esclarecer las verdaderas causas de muerte y una investigación hacia el doctor, la madre, el hospital y todos los involucrados por esta situación.

