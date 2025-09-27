Detienen a la madre y padrastro de Paloma Nicole; Durango exige justicia

Luego de la explosión mediática que provocó la denuncia pública del padre de la menor de 14 años Paloma Nicol, quien habría muerto durante una intervención estética autorizada por su madre, este sábado tanto su progenitora como el médico y actual pareja de esta, quien presuntamente habría sido el médico tratante de la menor, fueron detenidos.

Paloma Jazmín “N” , Víctor Manuel “N”, madre y padrastro de Paloma Nicole, fueron detenidos en Durango y de acuerdo con la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, la madre de la menor habría incurrido en delitos como: omisión de cuidados, falsificación de documentos y suplantación de profesión, toda vez que presuntamente estuvo presente como enfermera en la operación en la que su hija perdió la vida.

En tanto, el padrastro, Víctor Manuel “N”, quien cuenta con otra demanda por mala praxis, será investigado.

¿Cómo exigieron justicia en Durango?

Este medio día, grupos de apoyo a la familia de la menor realizaron una marcha en Durango para exigir justicia.

Todos vestidos de blanco y con mantas y globos del mismo color, los manifestantes expresaron en silencio y de manera pacífica su tristeza y descontento por las circunstancias que habrían provocado la muerte de Paloma.

¿Cómo se enteró el padre de Paloma Nicole que fue sometida a una operación estética a sus 14 años?

Hay que recordar que Carlos Arellano, padre de Paloma, fue enterado del deceso de su hija y pudo percatarse al acercarse a su féretro que la menor habría sido intervenida para un implante de senos, pese a su edad y con el consentimiento de la madre, por lo que procedió de inmediato para que la muerte de su hija fuera investigada.