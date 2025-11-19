Día de la Mujer Emprendedora: Obstáculos que enfrenta en México por informalidad y falta de crédito

Este 19 de noviembre es el Día Internacional de la mujer emprendedora. En entrevista con Jeanette Leyva Reus, la directora de Personas y Culturas en Man Power, Martha María Barrosa, informó que más del 70 por ciento de las mujeres forman parte del sector laboral y el otro 27 por ciento del empresarial, las cuales enfrentan falta de acceso al llamado "New Working" o la innovación laboral, tanto de socios como de inversiones.

¿Cuáles son los principales obstáculos para las emprendedoras?

Barroso mencionó que 7 millones de mujeres en México tienen un negocio o una empresa con al menos un trabajador con poca red de “New Working” para acceso a inversionistas o socios, lo cual hace complejo tener éxito, muchas veces en la informalidad por falta de créditos.

“No tienen acceso a un crédito, muchas veces necesitan de sus ahorros personales para tener un negocio y no tienen una red amplia de contactos”. — Martha María Barrosa, directora de Personas y Culturas en Man Power

¿Por qué muchas mujeres terminan en la informalidad?

En el sector laboral el foco rojo es que existe poca flexibilidad en el trabajo más la carga adicional doméstica, hijos o cuidado de los padres que ocasiona limitaciones en el entorno. Este tema se ha estudiado mucho y refleja que estas situaciones ocasionan que empiecen un negocio en la informalidad para equilibrar los tiempos.

¿Qué recomiendan las especialistas?

Recomendó manejar las tareas buscando una red de apoyo donde se puedan permitir las actividades y resaltó que en competitividad si les va bien a las mujeres todos obtienen un beneficio porque generan empleo y condiciones para incidir en la economía.

