Legisladores de la 4T respaldan a Sheinbaum y acusan campaña en su contra por marcha de la Generación Z

Los legisladores federales diputados y senadores de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la ola de acusaciones y señalamientos en su contra de quienes la responsabilizan de la violencia durante la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México.

Acusan campaña contra la presidenta Sheinbaum

El líder de la mayoría legislativa morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró injusta esta campaña nacional e internacional que califica a la mandataria mexicana de represora, sin justificación alguna.

“Rechazamos los ataques, los denuestos, contra la presidenta que son de manera injustificada, expresados frecuentemente. Nosotros vamos a cerrar filas con ella, la mayoría calificada PT, Partido Verde y Morena siempre estaremos dispuestos defender la legitimidad, y legalidad de una presidenta que está poniendo el ejemplo en el mundo como buena presidenta y como buena conductora del país”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena

Entrevistado en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal enfatizó que lo importante es mantener la unidad de los mexicanos y el Estado de derecho.

Acusar una presunta campaña contra Sheinbaum es ofensa a la inteligencia

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lamentó que se en lugar de asumir su responsabilidad el gobierno federal trata de echar la culpa a otros, incluso desde el extranjero, solo porque muchos jóvenes de la llamada Generación Z salieron a las calles de exigir seguridad y un combate real contra la corrupción.

La legisladora panista aseguró que asumir esa posición desde la Presidencia de la República es una ofensa a la inteligencia no solo de los jóvenes sino de todos los mexicanos.

“Tratar de echarle la culpa a alguien, tratar de desvirtuar la realidad, incluso, pensar en algún tipo de complot, me parece que es ofender la inteligencia de todos los mexicanos que son suficientemente inteligentes para saber que todo queremos seguridad, más allá de los partidos, más allá de los sexenios y más allá del régimen en turno”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán anunció que la Cámara de Diputados abrirá canales de participación a la Generación Z que ha demostrado valentía y capacidad de indignación, además de presentar propuesta, quejas y sugerencias para mejorar la vida de los mexicanos.

