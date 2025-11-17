Clara Brugada asegura que es falso el Movimiento Generación Z; afirma que la marcha fue la oposición encubierta

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que es falso que haya un gran Movimiento Generación Z contra la cuarta transformación porque fue la oposición encubierta.

Brugada agregó que no hubo jóvenes de manera preponderante ni se escucharon causas legítimas en la marcha.

Se dio a conocer que la Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la Generación Z.

La jefa de Gobierno de la capital dijo que no hubo represión en la marcha, ya que los cuerpos policiacos se presentaron a contener situación de violencia no a reprimir.

Justificó que el humo y las detonaciones fueron por los cohetones que llevaron los manifestantes ya que los policías no iban armados ni con balas de goma, toletes o cañones de agua.

¿Cuál fue el saldo de la Marcha de la Generación Z?

Se informó que el saldo fueron cien policías golpeados de los cuales 14 policías están hospitalizados con golpes y quemaduras, algunas graves; además no hay información de que haya manifestantes hospitalizados ni desaparecidos.

La jefa de gobierno de la capital indicó que jamás dará una orden de represión, que no hay detenciones arbitrarias y las personas que están detenidas es por delitos; 19 por lesiones.

Enfatizó que un manifestante de más de 50 años fue aprehendido porque lesionó a una mujer policía. Brugada reiteró su solidaridad con los policías y deseos de pronta recuperación.

Adelantó que existe una investigación exhaustiva por los actos de policías en contra de los manifestantes ya que no fue la intención ni se dio la orden para reprimirlos.

