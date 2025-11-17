Sheinbaum niega represión y asegura que violencia en protesta de Generación Z buscaba golpear a policías

El gobierno no caerá en provocaciones, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum al lamentar la violencia registrada en la manifestación de la Generación Z. Este lunes nuevamente minimizó el movimiento que dijo, no llenó Palacio Nacional y contó con poca participación de los jóvenes.

¿Quiénes participaron realmente en la marcha?

“La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z, sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes, vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la llamada Marea Rosa, y convocaron a la llamada Marea Rosa, estaban intelectuales o había políticos, ya los conocemos, Acosta Naranjo, Belaunzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y que a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación”. — Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera en Palacio Nacional se pronunció porque se investigue de dónde viene y si les pagan a los grupos que actuaron violentamente y que dijo, tenían como principal objetivo violentar a los uniformados.

“Algunos vestidos de negro, otros no, algunos con la cara cubierta, otros no, la mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó, llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura… muy preparados ¿cuál era su objetivo? derribar la valla, el objetivo de lo que se ve, no era ni siquiera pasar a Palacio, sino irse contra la policía, si este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de una hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio”. — Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en Palacio Nacional Ampliar

¿Hubo represión de la policía?

Insistió que su gobierno no tiene nada contra los jóvenes y responsabilizó a la oposición de crear una campaña de los jóvenes contra el Gobierno Federal y la llamada Cuarta Transformación.

“Y luego viene una campaña en las redes diciendo, los jóvenes mexicanos no son violentos y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes, no es un asunto contra la Generación Z, o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes, pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos… en México no se reprime a los jóvenes, al revés les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos y hay alguna demanda legítima, justificada pues hay que escuchar”. — Claudia Sheinbaum

Aunque no descartó el uso de la Inteligencia Artificial, dijo debe investigarse a policías que hayan agredido a los ciudadanos.

“Pues tiene que revisarla la propia policía, si es que hubo algún abuso, pero estas imágenes contra la policía, son muy fuertes y ahora con estos grupos que se tiene que investigar quienes son, de dónde vienen y si les pagan, porque es muy importante… pero estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías, no está bien porque el objetivo era golpearlos para que respondieran… no llevan nada más que escudos, ni siquiera llevan toletes los policías de la Ciudad pero bueno, si alguien hizo uso de la fuerza, pues se tiene que investigar, la policía tiene sus propios mecanismos”. — Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en Palacio Nacional Ampliar

La jefa del Ejecutivo Federal pidió a quienes participaron en la manifestación, deslindarse de la violencia y ante ello reiteró que su gobierno no caerá en provocaciones y negó que este tipo de acciones vaya a debilitar a su gobierno.

“Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la presidenta, por lo que gritan, no, más fuerte soy, ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo, no… estamos fuertes con el pueblo… aquí salgo a la calle, la gente me saluda, voy por las carreteras, es el verdadero México. Claro habrá gente que no le caigo bien y bueno tampoco pasa nada, verdad, pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos da el pueblo, no nos vamos a rajar”. — Claudia Sheinbaum

Evitó negar que la nueva convocatoria de la Generación Z para la marcha del 20 de noviembre pueda afectar el desfile con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana por lo que pidió no adelantarse.

Por último, manifestó su solidaridad contra los integrantes de la prensa que fueron golpeados por elementos policiacos en la marcha enfatizando que será investigado.

