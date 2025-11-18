México no pedirá intervención de Estados Unidos para combatir al crimen: Claudia Sheinbaum

No va a ocurrir una intervención de Estados Unidos a México, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum a las palabras de su homólogo estadounidense, Donald Trump que no está contento con México por lo que enviaría soldados de esa nación a territorio mexicano para combatir al narcotráfico.

Ampliar

México no solicitará ayuda a Estados Unidos

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria recordó que fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que ese país sólo actuará mediante una solicitud expresa de las autoridades mexicanas, algo que enfatizó, no habrá.

“Después sacaron un comunicado de qué este a menos que nosotros lo pidiéramos ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir… y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero… y hay colaboración y coordinación pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención, ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención, se llevó la mitad del territorio, entonces no es que no se quiera un apoyo sí pero no, no con tropas extranjeras, eso es otra cosa, entonces y vamos avanzando además”. — claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo confió que con el diálogo que se ha mantenido con el gobierno estadounidense, se mantenga el respeto a la soberanía del país.

“No va a ocurrir, de hecho después tuvo una aclaración lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas, él ha sugerido en varias ocasiones o ha dicho: les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos, pero yo le he dicho, en todas las ocasiones, que podemos colaborar que nos pueden ayudar con información que ellos tengan”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

No hizo referencia alguna al comentario de Trump sobre que estaría orgulloso de intervenir contra el crimen organizado. La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que hasta el momento no existe una posible fecha para mantener otra conversación telefónica para hablar de ese u otros temas.

Síguenos en Google News y encuentra más información