César Cravioto reprueba a la oposición: Es irresponsable no condenar actos violentos en Marcha Generación Z

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que alrededor de 17 mil personas asistieron a la Marcha Generación Z el sábado pasado, de las cuales mil actuaron de manera violenta. El saldo: 40 personas continúan detenidas en el Ministerio Público y el área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisa el actuar de elementos de la policía, así lo dijo en entrevista con Gabriela Warkentin.

Cravioto señaló que ya se había previsto actos vandálicos con días de anticipación, por lo que se colocaron vallas metálicas en Palacio Nacional. Explicó que a través de redes sociales se detectaron mensajes incitando a derribarlas y se buscaba evitar enfrentamientos entre policías y manifestantes. Aseguró que hubo participación pacífica, pero “algunos lo hicieron con otras intenciones”.

“Lo que vimos no fue libre manifestación, sino actos de provocación”

“Vivimos en una ciudad de libertades, nos toca cuidar las libertades de todos los capitalinos, todo aquel que quiera hacer manifestación que tenga derechos salvaguardados pero lo que vimos el sábado no fue libre manifestación sino acto de provocación, intento de vandalismo, hay que reflexionar las convocatorias que dicen ser pacifistas y terminan siendo violentas”. — César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX

El funcionario reprochó además que ningún líder de la oposición haya condenado los actos vandálicos, y por el contrario, lamentan que no se haya podido llegar a Palacio Nacional: “Es irresponsable de la oposición deslindarse de actos violentos”.

