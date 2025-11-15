Choque en el Zócalo: Generación Z derriba vallas de Palacio Nacional; policías responden con gas y petardos

Con consignas contra Morena, miles de personas, principalmente de la Generación Z, recorrieron las principales calles de la Ciudad de México para visibilizar su descontento ante la corrupción, la inseguridad y la situación política del país.

El contingente partió del Ángel de la Independencia alrededor de las 11:00 de la mañana y se dirigió al Zócalo capitalino, avanzando por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo.

A la marcha también se sumó el llamado “movimiento del Sombrero”, vinculado a la memoria de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre.

¿Qué ocurrió al llegar los manifestantes al Zócalo?

Al llegar al Zócalo, algunos manifestantes intentaron derribar las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional, lo que provocó momentos de tensión.

Las autoridades respondieron con un despliegue de seguridad, policías antimotines lanzaron gas lacrimógeno y polvo de extintores, según denunciaron los manifestantes.

Los inconformes argumentaron que su protesta no es solo de jóvenes, sino de ciudadanos que exigen mecanismos de revocación de mandato, reformas al sistema de justicia y más transparencia.

¿Quiénes encabezaron la movilización y qué simbolismos se usaron?

Entre los asistentes se observó a la madre de Carlos Manzo, y se corearon frases como “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, “Fuera Morena” y “Revocación de mandato”.

Muchos participantes llevaron sombreros similares a los que usaba Manzo, banderas con calaveras al estilo del anime One Piece y pancartas demandando justicia y paz.

Acusaciones cruzadas: represión y politización

Los manifestantes denunciaron que la movilización fue reprimida. Aseguran que se usó gas lacrimógeno, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dijo que solo usó extintores y equipos de protección.

