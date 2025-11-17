Juan Manzo admite legitimidad de Marcha de la Generación Z, pero reprueba la violencia; alerta sobre intereses políticos

En entrevista con Gabriela Warkentin, Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manzo, dijo que las marchas en Michoacán y la de la Generación Z son legítimas por la indignación de algunos sectores, pero advirtió que existen intereses que mezclan “otras intensiones”, algunas políticas, y reprobó la violencia.

“Creo que ninguna manifestación que busque cambiar las cosas, que busque la paz, que busque seguridad, que busque tranquilidad puede ser con violencia como la que hemos visto el sábado y en otros días. Creo que eso es lo reprobable, hay que decirlo. Pero también hay gente que suele marchar por la indignación. Eso también no lo podemos dejar de lado y ahí se mezcla muchos intereses”. — Juan Manzo

“La muerte de Carlos fue la gota que derramó el vaso”

El subsecretario señaló que el descontento de la gente es por todas las víctimas. Lo que representó el homicidio de Carlos Manzo simboliza mucha indignación compartida debido a su forma de hacer política, “muy mediática, sus esfuerzos en ocasiones desesperados y en algunos casos imprudentes de resolver la crisis de seguridad, eso la gente lo veía con mucho valor y reconocimiento”.

“No podemos ser omisos a eso. Y creo que la consternación, la molestia, pues es totalmente legítima, entendible… Son muchos años de violencia en Michoacán, de ver vecinos, ver amigos, ver familiares, ahora que mueren en manos de la delincuencia… Hay una gran consternación y quizá la muerte de Carlos ahora es una gota que derrama el vaso ya de la contención que tenía la sociedad ante la violencia y la inseguridad… creo que eso obliga a todos a trabajar y a redoblar esfuerzos”. — Juan Manzo

Seguridad como prioridad en el Plan Michoacán

Manzo puntualizó que hay mucho por hacer, pues el Plan Michoacán implica trabajo principalmente en materia de seguridad.

“El foco está en Uruapan por el homicidio de Carlos Manzo y la exigencia de justicia se mantiene por eso debemos seguir exigiendo, haciendo esfuerzos también en lo social para erradicar la narcocultura y las adicciones para generar mejores condiciones”. — Juan Manzo

