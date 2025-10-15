Diputados morenistas bloquean exhorto sobre libre acceso a las playas de Tulum, en Quintana Roo
Legisladores de Morena y sus aliados, rechazaron incluir en sesión del Congreso de Quintana Roo, un exhorto para garantizar el libre acceso a las playas de Tulum, pese a la propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech.
Si bien la Constitución mexicana es clara al garantizar que las playas son de los mexicanos, propietarios, desarrolladores y empresarios hoteleros niegan su libre acceso.
Pero los diputados morenistas de Quintana Roo, junto con sus aliados los verdes ecologistas y petistas, se negaron este miércoles a incluir en el tema del día de la Sesión del Congreso del Estado un punto de acuerdo para discutir se garantice el libre acceso a las playas de Tulum, como lo propuso el ex priista José Luis Pech, hoy único legislador de Movimiento Ciudadano.
¿Por qué se rechazó discutir el acceso libre a las playas?
Lo anterior, en respuesta a las polémicas afirmaciones que hiciera días atrás, el verde ecologista presidente municipal Diego Castañón, cuando a través de un video, el regiomontano aseguró que no se prohíbe el acceso libre a los arenales de Tulum, pero bajo la condición de no ingresar con alimentos y sí adquirirlos en restaurantes concesionados en la zona federal marítimo terrestre, y con ello, tratar de revertir la falta de turistas que afecta a todo Quintana Roo.
¿Quiénes apoyaron el exhorto y quiénes lo rechazaron?
Lo que resaltó de la negativa de incluir el exhorto en el orden del día de la XVI Legislatura, es que votaron a favor el morenista Ricardo Velazco y la verde ecologista Luz Gabriela Mora; pero fueron minimizados con 13 sufragios en contra de parte de los de Morena y sus aliados, así como siete ausencias, entre ellos, el único diputado priista Filiberto Martínez.