Diputados morenistas bloquean exhorto sobre libre acceso a las playas de Tulum, en Quintana Roo

A pesar de que hay una ley que prohíbe la privatización de las playas, en la zona turística de Tulum, las playas públicas no tienen acceso para la gente que no está hospedada en los hoteles. El mar se esconde detrás de hoteles, clubs de playa y muros sin letreros. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Si bien la Constitución mexicana es clara al garantizar que las playas son de los mexicanos, propietarios, desarrolladores y empresarios hoteleros niegan su libre acceso.

Pero los diputados morenistas de Quintana Roo, junto con sus aliados los verdes ecologistas y petistas, se negaron este miércoles a incluir en el tema del día de la Sesión del Congreso del Estado un punto de acuerdo para discutir se garantice el libre acceso a las playas de Tulum, como lo propuso el ex priista José Luis Pech, hoy único legislador de Movimiento Ciudadano.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¿Playas libres en Tulum? Imponen condiciones tras ahuyentar al turismo por precios excesivos

¿Por qué se rechazó discutir el acceso libre a las playas?

Lo anterior, en respuesta a las polémicas afirmaciones que hiciera días atrás, el verde ecologista presidente municipal Diego Castañón, cuando a través de un video, el regiomontano aseguró que no se prohíbe el acceso libre a los arenales de Tulum, pero bajo la condición de no ingresar con alimentos y sí adquirirlos en restaurantes concesionados en la zona federal marítimo terrestre, y con ello, tratar de revertir la falta de turistas que afecta a todo Quintana Roo.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Tulum ante el espejo: La crisis que obliga al paraíso a reconstruir su reputación

¿Quiénes apoyaron el exhorto y quiénes lo rechazaron?

Lo que resaltó de la negativa de incluir el exhorto en el orden del día de la XVI Legislatura, es que votaron a favor el morenista Ricardo Velazco y la verde ecologista Luz Gabriela Mora; pero fueron minimizados con 13 sufragios en contra de parte de los de Morena y sus aliados, así como siete ausencias, entre ellos, el único diputado priista Filiberto Martínez.

Síguenos en Google News y encuentra más información