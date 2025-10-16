Acceso a playas de Tulum: Sectur activa mesa para atender crisis turística tras polémica

La Secretaría de Turismo anunció que trabaja con autoridades estatales y el sector privado para atender la polémica sobre el acceso a playas.

Tras la polémica alrededor del libre acceso a las playas de Tulum y las declaraciones del alcalde Diego Castañón, la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció este jueves que se realizaron sesiones de trabajo con el sector hotelero y la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, con el objetivo de mejorar el flujo de turistas en la zona.

“Hemos instalado una mesa interinstitucional con muchas dependencias federales, estatales y municipales”, informó Rodríguez Zamora en un video compartido esta mañana a través de sus redes sociales.

Tras las reuniones sostenidas, la titular de la Sectur señaló que el propósito principal es fortalecer los flujos turísticos hacia Tulum, desde una perspectiva sostenible y de colaboración con la iniciativa privada, así como con los tres niveles de gobierno.

Este encuentro permitió articular acciones interinstitucionales orientadas al desarrollo turístico sostenible, seguro y ordenado del destino, fortaleciendo la colaboración entre todos los actores involucrados para garantizar su crecimiento responsable. — Josefina Rodríguez Zamora, tituar Sectur.

Sectur presentará reporte sobre caso Tulum

Durante la Mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema señalando que “no es limitado el acceso a quien tiene recursos económicos”, y adelantó que la titular de la Secretaría de Turismo presentará un reporte sobre el caso la próxima semana.

