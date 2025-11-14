La lucha va más allá de Carlos Manzo, el principal enemigo es la corrupción

Bautista Tafolla dijo que, pese a que la marcha no fue convocada por el Movimiento del Sombrero, será partícipe de ésta

El Movimiento El Sombrero fijó su postura ante la manifestación convocada en protesta por el asesinato de Carlos Manzo, su líder. El diputado independiente, Carlos Bautista Tafolla, aclaró que, si bien él acompañará y apoya la movilización como un “derecho de la ciudadanía a expresarse”, el movimiento no fue el organizador de la marcha.

¿Quién convocó a la manifestación?

En entrevista para “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Bautista Tafolla expresó que su única preocupación es la posible infiltración de grupos violentos que busquen desprestigiar el esfuerzo.

El diputado enfatizó que la lucha va más allá de la tragedia, y que la corrupción es el principal problema que debe atacarse para alcanzar la paz, pues contamina cualquier programa o inversión, siendo esta la base de la inseguridad.

¿Qué exigen sobre la investigación del asesinato?

Respecto a las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, el legislador independiente pidió que la Fiscalía no encubra a nadie, sin importar el partido político al que pertenezca, y que se llegue a las últimas consecuencias.

Recordó que el propio Carlos Manzo había señalado en vida al exalcalde de Morena, un diputado y un senador como personas a investigar si algo le sucedía.

El movimiento exige, sobre todo, que las autoridades demuestren que la investigación llevada por un gobierno de Morena puede ser creíble y transparente, ya que, hasta el momento, no se han visto resultados.

¿Qué pide el movimiento a la ciudadanía?

El diputado finalizó haciendo un llamado a la gente a sumarse a la manifestación de forma pacífica para exigir seguridad y paz para el país.

