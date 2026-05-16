Dan ríspida bienvenida a Ariadna Montiel y Andy López en Chihuahua previo a marcha contra Maru

Ariadna Montiel y Andy López Beltrán fueron recibidos con protestas y consignas a su llegada a Chihuahua, previo a la marcha de Morena contra Maru Campos.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y Andy López Beltrán, secretario de Organización del partido, fueron recibidos este sábado entre protestas, rechiflas y pancartas a su llegada al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, previo a la movilización convocada por el partido contra la gobernadora panista María Eugenia Campos.

Desde las inmediaciones de la terminal aérea, grupos de manifestantes expresaron su rechazo a la presencia de los dirigentes morenistas, mientras en redes sociales comenzaron a circular videos de los reclamos y consignas lanzadas durante su arribo.

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La movilización convocada por Morena está programada para las 16:00 horas y contempla un recorrido desde la Glorieta de Pancho Villa hacia el centro de la ciudad para exigir el desafuero de la mandataria estatal por la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua.

De acuerdo con El Universal, la jornada comenzó con mantas de protesta, cierres carreteros y suspensión parcial del transporte público en distintos puntos de la capital. El servicio fue suspendido desde las 13:30 horas y hasta las 18:00 horas de este sábado debido a la movilización.

Apenas este viernes, legisladores panistas en la Cámara de Diputados exigieron un juicio político y alerta migratoria contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras señalamientos por parte del gobierno de Donald Trump relacionados con presuntos vínculos con el narco.

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